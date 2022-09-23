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В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В узбекистанском процессинговом центре объяснили проблемы в работе карт российской платежной системы техническими процедурами. Ранее прием карт «Мир» ограничили несколько банков Турции, Казахстана и Вьетнама
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт «Мир», сообщает общереспубликанский процессинговый центр UZCARD.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 (07:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении. На территории республики кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» продолжают работать в штатном режиме.

РБК направил запрос в UZCARD и обратился за комментарием в Национальную систему платежных карт (НСПК), оператору карт «Мир».

Ранее о проблемах с картами «Мир» сообщали турецкие Isbank и Denizbank, казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV.

Представитель НСПК уточнил РБК, что в Турции карты работают в обычном режиме и проблемы могут возникать только с картами подсанкционных банков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал обсудить этот вопрос на совещании 23 сентября.

Эрдоган пообещал решить вопрос с картами «Мир» на совещании 23 сентября
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Банки Узбекистана стали принимать карты «Мир» в 2020 году. Их также можно использовать в Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее, частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

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В сентябре Минфин США заявил о риске соглашений с НСПК для «неамериканских финансовых организаций», так как это может быть расценено как поддержка обхода санкций. Вашингтон не вводил ограничений против оператора карт «Мир», но в санкционном списке оказался его гендиректор Владимир Комлев. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина после предупреждения американского Минфина сказала, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Любовь Порываева, Антон Фейнберг
Карты «Мир» Узбекистан Банки
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