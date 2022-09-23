В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В узбекистанском процессинговом центре объяснили проблемы в работе карт российской платежной системы техническими процедурами. Ранее прием карт «Мир» ограничили несколько банков Турции, Казахстана и Вьетнама

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Узбекистане по техническим причинам приостановлено обслуживание карт «Мир», сообщает общереспубликанский процессинговый центр UZCARD.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 (07:00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении. На территории республики кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» продолжают работать в штатном режиме.

РБК направил запрос в UZCARD и обратился за комментарием в Национальную систему платежных карт (НСПК), оператору карт «Мир».

Ранее о проблемах с картами «Мир» сообщали турецкие Isbank и Denizbank, казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV.

Представитель НСПК уточнил РБК, что в Турции карты работают в обычном режиме и проблемы могут возникать только с картами подсанкционных банков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал обсудить этот вопрос на совещании 23 сентября.

Банки Узбекистана стали принимать карты «Мир» в 2020 году. Их также можно использовать в Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее, частично признанных Абхазии и Южной Осетии.

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В сентябре Минфин США заявил о риске соглашений с НСПК для «неамериканских финансовых организаций», так как это может быть расценено как поддержка обхода санкций. Вашингтон не вводил ограничений против оператора карт «Мир», но в санкционном списке оказался его гендиректор Владимир Комлев. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина после предупреждения американского Минфина сказала, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей.