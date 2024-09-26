Клиенты Райффайзенбанка вывели ₽120 млрд перед отменой переводов в валюте

За август клиенты Райффайзенбанка — граждане и бизнес — вывели со счетов более 120 млрд руб. Отток оказался максимальным почти за полтора года. Это произошло перед анонсированной банком остановкой валютных переводов со 2 сентября

Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе Райффайзенбанк столкнулся с изменением поведения ключевых групп клиентов — негосударственных компаний и физических лиц, следует из его оборотной ведомости, которую изучил РБК.

За месяц остатки на счетах юридических лиц (счет 407) сократились на 56,2 млрд руб., или на 9,6%, до 531 млрд руб. на 1 сентября. За тот же период объем средств на счете 408 упал на 64,9 млрд руб. (минус 11,7%), до 490,5 млрд руб. На нем помимо средств населения также аккумулируются деньги индивидуальных предпринимателей и юрлиц-нерезидентов, но из докризисной, более детализированной отчетности Райффайзенбанка следует, что остатки на 408-м счете формировались преимущественно за счет сбережений граждан. В абсолютном выражении отток со счетов юрлиц и физлиц в Райффайзенбанке (итого 121,1 млрд руб.) стал максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия отчетности кредитных организаций в новом формате.

Если сравнивать с другими участниками рынка, то Райффайзенбанк в августе вошел в топ-3 по оттоку клиентских средств. Более заметное сокращение остатков на счете 407 в отчетный месяц показали только Альфа-банк и МКБ, а на 408-м счете — Национальный расчетный депозитарий и Сбербанк.

В Райффайзенбанке отказались от комментариев.

Согласно отчетности, средства корпоративных и розничных клиентов в Райффайзенбанке падают почти непрерывно с мая прошлого года, но в последние месяцы отток заметно усилился. Например, за июнь—август юрлица забрали со счетов 110,8 млрд руб., а остатки на их депозитах за тот же период сократились в 4,2 раза, до 2,4 млрд руб. на 1 сентября. Население за три летних месяца сняло со счетов в Райффайзенбанке 127,2 млрд руб., а со срочных вкладов — почти 77% имеющихся средств, или 4,1 млрд руб.

Почему клиенты забирают деньги из Райффайзенбанка

Динамика клиентских средств в Райффайзенбанке — это результат проводимой им политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов», считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев: «Эти ограничения связаны как с позицией материнской группы в отношении российского рынка, так и с отсутствием у банка в настоящий момент конкурентных пассивных продуктов».

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота тоже считает, что такой резкий отток и розничных, и корпоративных пассивов — следствие изменений тарифной политики Райффайзенбанка. «Уход более чем 120 млрд руб. пассивов за месяц означает резкое снижение склонности корпоративных и розничных клиентов держать остатки на счетах в Райффайзенбанке. Вероятно, чаще других целей формирования остатков на счетах превалировали цели платежей, расчетов и переводов. Здесь банк действительно во многом закрыл окно возможностей по валютным переводам», — говорит эксперт.

Единственный акционер Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) — планирует свернуть бизнес в России еще с 2022 года, но пока этого так и не произошло. Более того, в 2022–2023 годах российская «дочка» приносила материнской структуре более половины чистой прибыли. Весной этого года RBI получила предписание от Европейского центрального банка о сокращении кредитного портфеля и потока платежей из России. Топ-менеджмент группы сообщал, что активизирует исполнение требований европейского регулятора в третьем квартале, но это началось раньше. Так, в конце мая Райффайзенбанк предупредил о прекращении проведения переводов в долларах для физлиц и юрлиц с 10 июня. 15 августа было объявлено об остановке всех валютных переводов с 2 сентября. При этом Райффайзенбанк допускал проведение трансграничных транзакций для «узкого круга клиентов из белого списка».

В сентябре в ситуацию вмешался Банк России. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор направил «дочкам» европейских банков предписание, запрещающее отказывать клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких операций. Таким игрокам также запретили передавать материнским организациям и другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах «для формирования каких-либо перечней или белых списков».

«Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. «Дочки» европейских и других иностранных банков в Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле, и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — поясняла Набиуллина.

Согласно информации на сайте Райффайзенбанка, для физлиц валютные переводы через банк по-прежнему недоступны. В тарифном плане для корпоративных клиентов валютные переводы по-прежнему упоминаются (.pdf).

Политика Райффайзенбанка не противоречит предписанию Банка России, полагает Бархота: «Банку проще серьезно ужесточить комплаенс-контроль и повысить тарифы, что побуждает клиентов искать запасной аэродром для своей валютной транзакционной активности, а значит, и выводить остатки». Эксперт считает, что на горизонте двух-трех месяцев Райффайзенбанк не сможет восстановить утраченные пассивы, поскольку «его функции как медиатора валютной ликвидности во многом дезавуированы».

«Мы видим, что банку приходится балансировать между противоречащими требованиями регулирующих органов, и ожидаем, что сокращение объемных показателей банка в среднесрочной перспективе продолжится, в том числе и на рынке трансграничных переводов», — соглашается Корнев. Но, по его словам, агентство не считает отток средств источником повышенного риска для ликвидности Райффайзенбанка. «Его привлеченные средства практически полностью покрыты как валютными, так и рублевыми ликвидными активами высокого кредитного качества», — пояснил аналитик.