Остановка переводов «Райффайзеном». Что это значит для россиян и бизнеса

С 2 сентября физические и юридические лица не смогут проводить переводы в иностранных валютах через Райффайзенбанк. Это усложнит расчеты, особенно для бизнеса, однако альтернативы еще остаются

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Райффайзенбанк с 2 сентября остановит проведение исходящих денежных переводов в иностранных валютах для всех категорий клиентов, то есть и для физических лиц, и для компаний. Исключения будут сделаны только для ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса.

Сейчас Райффайзенбанк проводит денежные переводы в евро, юанях, франках, иенах, тенге, драмах в иностранные банки. При этом минимальная сумма составляет €20 тыс., говорится на официальном сайте банка. С 2 сентября трансграничные платежи будут доступны только в рублях, уточнил представитель банка.

РБК разбирался, как решение Райффайзенбанка повлияет на доступность трансграничных переводов для российских граждан и компаний.

Почему Райффайзенбанк перестанет проводить переводы

Ограничение введено решением австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), которая контролирует Райффайзенбанк, в связи с предписанием Европейского центрального банка. RBI уже долгое время находится под давлением американских и европейских регуляторов из-за продолжения работы в России после начала военной операции на Украине. В частности, по требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль говорил, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.

Райффайзенбанк, после начала военного конфликта ставший одним из основных каналов международных расчетов в условиях санкций против большинства крупных банков в России, в последнее время постепенно ухудшал условия проведения денежных переводов. Как следует из информации на официальном сайте банка, с 10 июня 2024 года банк перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США, с 3 июля 2023 года — в евро в ряд стран, с 21 июня 2023 года банк остановил отправку фунтов в другие банки. В некоторые страны с 1 ноября 2023 года нельзя переводить больше €30 тыс.

Об ограничениях на входящие переводы в валюте банк не объявлял.

Последствия для бизнеса и граждан

Райффайзенбанк был одним из немногих банков, которые проводили международные расчеты в классическом формате, и прекращение предоставления им данных услуг весьма негативно скажется на экспортных и импортных операциях, которые и так сейчас сопряжены с существенными сложностями, говорит старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. «Импортеры уже испытывают существенные сложности с оплатой товаров. Каждый день приходят негативные новости об отказе проводить платежи теми или иными иностранными банками. Решение «Райффайзена» дополнительно ухудшает ситуацию», — отмечает эксперт.

По словам партнера Guskov & Associates Александра Гуськова, Райффайзенбанк являлся одним из основных каналов трансграничных расчетов для участников внешнеэкономической деятельности и был «в рукаве» почти у каждого игрока ВЭД, при этом у части предпринимателей он был запасным вариантом, потому что на рынке есть более дешевые точечные решения. «Жить участникам ВЭД станет сложнее», — соглашается Гуськов.

На горизонте полугода-года Райффайзенбанк действительно был одним из самых востребованных банков для проведения валютных платежей, однако с учетом последних ограничений и возросшего давления на него со стороны ЕЦБ и OFAC все больше клиентов начали искать другие банки, говорит советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Он считает, что для бизнеса ситуация существенно не изменится, так как для клиентов с международным бизнесом такая возможность останется, а для остальных клиентов эта возможность и так была существенно ограничена, поэтому многие из них уже подыскивали себе альтернативу.

Сафонова предполагает, что Райффайзенбанк сохранит валютные переводы корпоративным клиентам, которые проводят абсолютно точно неподсанкционные операции, или глобальным международным клиентам, которые обслуживаются в международной сети группы.

Что касается физических лиц, то Райффайзенбанк мог быть особенно популярным каналом у тех, кто владел иностранными счетами и переводил денежные средства на собственные счета себе за границу, говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. «Для физических лиц проблема не стоит столь остро, поскольку они осуществляют переводы чаще в личных целях и строгих требований к их форме и способу оформления нет», — добавляет Кузьмин.

Какие есть альтернативы

Альтернативой Райффайзенбанку для бизнеса остаются другие банки, которые еще открывают счета новым клиентам и проводят валютные платежи, а также переводы через платежных агентов, перечисляет Кузьмин. Райффайзенбанк хоть и был одним из основных каналов проведения расчетов, но не единственным, соглашается управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова. Однако она подчеркивает, что давление на оставшиеся финансовые институты и их банки-корреспонденты за пределами России усиливается.

Чем хуже ситуация с платежами, тем больший толчок это даст внедрению в России криптовалют для расчетов, говорит Гуськов: «Не исключено, что когда-нибудь криптовалюты можно будет купить на Мосбирже». Сафонова напоминает, что участники рынка вскоре смогут проводить расчеты в цифровых финансовых активах (ЦФА) и в криптовалютах по внешнеторговым контрактам. «Хотя майнинг и расчеты в крипте и будут проводиться в рамках экспериментального правового режима под пристальным вниманием Банка России, в текущей ситуации это интересная новая возможность для обеспечения международных платежей», — рассуждает эксперт.

Также альтернативой может быть неформальная система расчетов «Хавала». Такая система основана исключительно на доверии участников процесса. Сейчас «Хавала» распространена в Иране, банки которого также находятся под западными санкциями, напоминает Семерикова. «Один человек неформально подает поручение на перевод и отдает свои деньги в одной стране, а в другой стране человек получает этот перевод из другого источника финансирования. Это неконтролируемая система переводов, которая в том числе может использоваться для нелегальной или полулегальной активности», — объясняет Семерикова.

По ее мнению, использование такой схемы — это откат назад с точки зрения инновационного развития, особенно для российского рынка, который является лидером в финтехе. Чуманова считает, что такая система жизнеспособна, но ограничена сложностью поиска «партнеров» в связи с закрытым характером информации о том, какие участники рынка имеют аналогичные потребности, а также в связи с ограничениями иностранных банков по расчетам «за третьих лиц», так как подобные операции подпадают под особый контроль.

Для физических лиц альтернатив чуть больше: для них доступны переводы в криптовалюте, через системы денежных переводов, а также открытие мультивалютного счета в дружественной юрисдикции, на который затем можно перевести рубли, конвертировать их в валюту и дальше перевести в любую другую юрисдикцию, перечисляет Кузьмин. При этом нельзя исключить остановку работы других сервисов, потому что ограничения на работу с лицами из России никуда не исчезали, а следовательно, сохраняются риски вторичных санкций, резюмирует Семерикова.

Влияние на инвестиции через иностранных брокеров

Часть россиян использовали Райффайзенбанк для пополнения своих счетов у зарубежных брокеров для последующей покупки активов на иностранных рынках. В частности, этим каналом пользовались клиенты американского Interactive Brokers (IB), который хоть и серьезно ужесточил условия обслуживания россиян, но продолжает открывать им счета и дает возможность торговать.

Пополнение счета в брокере через перевод евро из Райффайзенбанка работало, подтвердила РБК финансовый консультант Наталья Смирнова. Валюта для переводов покупалась у самого банка (ранее можно было купить евро на бирже, но с 12 июня Московская биржа и ее структуры находятся под блокирующими санкциями США, что привело к остановке торгов евро и долларом) и далее отправлялась в Interactive Brokers. Но такой способ был доступен только для переводов от €20 тыс. и больше.

Впрочем, после введения очередных ограничений со стороны IB (в конце июля 2024 года брокер запретил россиянам пополнять счета в офшорных юанях, турецких лирах и ряде других валют) многие российские инвесторы стали отказываться от работы через Interactive Brokers, поделилась наблюдениями Смирнова. Они начали закрывать позиции и — тоже через Райффайзенбанк — выводить деньги в валюте на свои счета в России, рассказала эксперт.