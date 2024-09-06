Райффайзенбанк сообщил об отсутствии рисков для работы из-за решения суда

Решение российского суда об аресте акций Райффайзенбанка является временным, оно не отразится на обслуживании клиентов и на операционной деятельности банка, заявили в Райффайзенбанке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Запрет суда на передачу акций российского Райффайзенбанка не отразится на работе банка и его клиентах. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.

Ранее арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100-процентным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).

«Это действие никак не отразится на операционной деятельности и устойчивости банка и не затронет интересы наших клиентов, поскольку временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями АО «Райффайзенбанк», — сказал представитель банка. Он добавил, что решение суда вводит временный запрет по учету и переходу прав на акции Райффайзенбанка на период судебных разбирательств.

Судебное разбирательство начато 19 августа. МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая является истцом, обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. Ущерб от этих действий оценивается почти в €2 млрд. Ответчиками заявлены десять юрлиц, в том числе российский Райффайзенбанк.

Для австрийского RBI это судебное решение усложняет процесс продажи российской «дочки» и «неизбежно приведет к дальнейшим задержкам», говорится в сообщении группы. Там подчеркивается, что RBI попытается отменить решение суда всеми законными способами.

RBI впервые сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, однако приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Так, в апреле 2024 года RBI ожидала запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию европейского регулятора, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сказал, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года. Уже в июне российский Райффайзенбанк прекратил открывать новые накопительные счета, с июля — начислять проценты по ранее открытым. Банк также ухудшил условия валютных переводов: в июне банк перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах, а со 2 сентября — в остальной иностранной валюте, в том числе в евро.

Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для RBI. Прибыль его российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общем показателе группы, даже несмотря на сокращение результата по сравнению с 2022 годом на 34,8%, до €1,34 млрд.