Райффайзенбанк сообщил об отсутствии рисков для работы из-за решения суда
Запрет суда на передачу акций российского Райффайзенбанка не отразится на работе банка и его клиентах. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.
Ранее арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100-процентным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).
«Это действие никак не отразится на операционной деятельности и устойчивости банка и не затронет интересы наших клиентов, поскольку временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями АО «Райффайзенбанк», — сказал представитель банка. Он добавил, что решение суда вводит временный запрет по учету и переходу прав на акции Райффайзенбанка на период судебных разбирательств.
Судебное разбирательство начато 19 августа. МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая является истцом, обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. Ущерб от этих действий оценивается почти в €2 млрд. Ответчиками заявлены десять юрлиц, в том числе российский Райффайзенбанк.
Для австрийского RBI это судебное решение усложняет процесс продажи российской «дочки» и «неизбежно приведет к дальнейшим задержкам», говорится в сообщении группы. Там подчеркивается, что RBI попытается отменить решение суда всеми законными способами.
RBI впервые сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, однако приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Так, в апреле 2024 года RBI ожидала запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию европейского регулятора, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сказал, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года. Уже в июне российский Райффайзенбанк прекратил открывать новые накопительные счета, с июля — начислять проценты по ранее открытым. Банк также ухудшил условия валютных переводов: в июне банк перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах, а со 2 сентября — в остальной иностранной валюте, в том числе в евро.
Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для RBI. Прибыль его российской «дочки» в 2023 году заняла 56% в общем показателе группы, даже несмотря на сокращение результата по сравнению с 2022 годом на 34,8%, до €1,34 млрд.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов