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Эксклюзив

Райффайзенбанк остановит отправку валютных переводов для физических лиц

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Эксклюзивы РБК
Райффайзенбанк со 2 сентября больше не сможет отправлять переводы физлиц в иностранной валюте. Ограничение введено из-за требований европейских властей
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк со 2 сентября прекратит проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте, об этом корреспонденту РБК сообщили в клиентской поддержке банка.

«Со 2 сентября 2024 года Райффайзен Банк больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов физических лиц. Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ», — сказал представитель клиентской поддержки. Он добавил, что все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 по московскому времени 30 августа 2024 года, будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

Райффайзенбанк постепенно ухудшал условия проведения трансграничных переводов. С 10 июня 2024 года банк уже перестал проводить исходящие денежные переводы в долларах США из-за решения банков-корреспондентов. Запрет касался всех категорий клиентов. До этого он ввел минимальные лимиты операций и увеличил по ним комиссии. Например, установил комиссию 50% за входящие долларовые переводы из других банков, ограничивал исходящие платежи в евро в некоторые страны, а в январе 2024 года поднял максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие кредитные организации более чем втрое — до $1 тыс. и €1 тыс.

Материнская структура Райффайзенбанка — австрийский Raiffeisen Bank International — сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, однако приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Так, в апреле 2024 года RBI сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. RBI уточнял, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка».

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года. В июне российский Райффайзенбанк прекратил открывать новые накопительные счета, а с июля — начислять проценты по ранее открытым. С 26 июля Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

В феврале 2023 года на российский Райффайзенбанк приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, сообщал Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации. Это произошло после того, как крупные российские банки оказались под санкциями западных стран из-за начала специальной военной операции России на Украине, и потеряли возможность полноценно проводить международные денежные переводы в валютах. Однако в презентации о предварительных финансовых результатах за 2023 год RBI сообщала, что сократила долю на российском платежном рынке на 50% от пиковых значений 2022 года, вернув объем переводов на уровни до начала военной операции на Украине.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Райффайзенбанк Денежные переводы
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