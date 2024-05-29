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Финансы ,  
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Райффайзенбанк остановит отправку переводов в долларах

Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проводить долларовые переводы клиентов из-за действий банков-корреспондентов. Решение принято на фоне предписания ЕЦБ по сокращению бизнеса в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проведение исходящих денежных переводов в долларах США. Запрет касается всех клиентов, сообщается на официальном сайте банка.

«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять. Это изменение затрагивает всех клиентов банка», — говорится в сообщении банка. Там добавляют, что все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. При этом ограничений на входящие платежи в долларах и на переводы в других валютах нет.

По словам представителя банка, в течение последних двух лет Райффайзенбанк был вынужден поэтапно адаптировать свою политику исходящих платежей в долларах США, чтобы соответствовать меняющимся требованиям банков-корреспондентов и при этом сохранять возможность трансграничных расчетов в этой валюте. «К сожалению, рыночные условия снова изменились, и с 10 июня 2024 года банк больше не сможет проводить исходящие платежи в долларах США. Мы хотели бы подчеркнуть, что изменения продиктованы решениями на стороне банков-корреспондентов, повлиять на которые мы не можем», — сказал он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

После введения масштабных западных санкций против российской финансовой системы Райффайзенбанк занял ведущую позицию на рынке трансграничных переводов, так как против него не было введено ограничений и он не потерял способность осуществлять валютные операции. В феврале 2023 года на Райффайзенбанк приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации.

Отмена долларовых переводов происходит на фоне давления европейских и американских властей на Raiffeisen Bank International (RBI) из-за работы его «дочки» в России, которое продолжается с 2022 года. В апреле 2024 года RBI сообщил о том, что ожидает запроса от Европейского центробанка об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно предписанию европейского регулятора, российский Райффайзенбанк должен снизить кредитный портфель на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль пояснил, что банк начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.

Нынешнее ухудшение условий проведения трансграничных расчетов не первое — банк планомерно увеличивает комиссии или минимальные лимиты валютных операций. Например, он ввел комиссию 50% за входящие долларовые переводы из других банков, ограничивал исходящие платежи в евро в некоторые страны, а в январе 2024 года поднял максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие кредитные организации более чем втрое — до $1 тыс. и €1 тыс. Одновременно с этим австрийский Raiffeisen (материнская структура) весной 2023 года закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки». Эти меры позволили австрийскому Raiffeisenbank по итогам 2023 года снизить объем платежных операций в России на 50% с пиковых значений 2022 года до уровней начала 2022 года.

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Финансы
Фото:Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Впервые Raiffeisen объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI (spin-off). Однако затем топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Райффайзенбанк Денежные переводы
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