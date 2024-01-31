Raiffeisenbank отчитался о резком сокращении платежного бизнеса в России

Австрийский Raiffeisenbank снизил объем платежных операций в России до уровней начала 2022 года. До этого он закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки». Группа заявляла о попытках уйти из России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) сократила свою долю на российском платежном рынке на 50% от пиковых значений 2022 года, вернув объем переводов на уровни до начала военной операции на Украине. Об этом говорится в презентации RBI о предварительных финансовых результатах за 2023 год.

В России группа ведет бизнес через дочерний Райффайзенбанк. С весны 2023 года RBI работает над сценариями сворачивания российского бизнеса, рассматривая как продажу «дочки», так и вывод этого актива из состава группы (spin-off). В презентации нет новой информации о том, как далеко продвинулся Raiffeisenbank в этом вопросе.

Как санкции помогли бизнесу Raiffeisenbank в России

В 2022 году на фоне санкций против крупнейших российских кредитных организаций Райффайзенбанк заметно усилил свои позиции на платежном рынке: он мог проводить трансграничные переводы в долларах и евро, а также не терял корреспондентские отношения с банками за рубежом, поскольку работал через материнский Raiffeisenbank. В феврале 2023 года на российский Райффайзенбанк приходилось 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром, писала Financial Times (FT) со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации.

Весной 2023 года RBI сообщила о закрытии корреспондентских счетов всем российским банкам, кроме своей «дочки». Это была часть плана группы по сворачиванию активности в России. Но и сам Райффайзенбанк в течение прошлого года существенно ухудшил условия проведения транзакций для клиентов, в частности ввел комиссию 50% за долларовые переводы из других банков, ограничивал исходящие платежи в евро в некоторые страны.

В январе 2024 года Райффайзенбанк поднял максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие кредитные организации более чем втрое, до $1000 и €1000.

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Как это отражается на показателях банка

В 2022 году российская «дочка» обеспечила 54% совокупной прибыли RBI (€3,8 млрд), став самым прибыльным территориальным банком австрийской группы. В 2023 году Raiffeisen перестал получать рекордные доходы от бизнеса в России, особенно комиссионные от проведения транзакций и валютообменных операций. Как следует из презентации RBI, чистые комиссионные доходы Райффайзенбанка падали от квартала к кварталу в течение всего прошлого года — с €496 млн в январе-марте до €186 млн в октябре-декабре. По итогам четвертого квартала эта статья доходов сократилась в 3,8 раза в годовом выражении. В целом за 2023 год чистые комиссионные доходы Райффайзенбанка составили €1,15 млрд, что на 42,6% ниже результата рекордного 2022 года. Тем не менее они все еще значительно выше уровней 2021 года: тогда показатель за 12 месяцев оценивался в €420 млн.

Чистая прибыль российского Райффайзенбанка по итогам 2023 года упала на 34,8%, до €1,34 млрд. До кризиса, в 2021 году, финансовый результат составлял €474 млн.

Если в 2022 году результаты российской «дочки» укрепляли показатели RBI, то сейчас группа указывает на снижение этого эффекта. Например, чистые комиссионные доходы (включают доходы от валютообменных операций, платежных сервисов, клиринга, кредитного и гарантийного бизнеса) во втором-четвертом квартале прошлого года росли, если исключить влияние бизнеса в России и Белоруссии, следует из презентации RBI. На уровне группы чистые комиссионные доходы за 2023 год упали на 21,6%, до €3,04 млрд. Чистая консолидированная прибыль Raiffeisenbank International достигла €2,39 млрд, что на 34% уступает результату 2022 года. Доля российской «дочки» в итоговом показателе все еще остается существенной — 56%.