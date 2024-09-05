Суд наложил обеспечительные меры на акции Райффайзенбанка

Решение калининградского арбитража принято в рамках рассмотрения иска компании Rasperia, обвиняющий австрийскую Strabag и ее акционеров в захвате корпоративного контроля. Rasperia оценивает ущерб от этих действий почти в €2 млрд

МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» подала иск в арбитраж Калининградской области 19 августа, следует из базы данных об арбитражных спорах. По данному иску указаны 10 ответчиков, включая российский Райффайзенбанк и австрийский строительный концерн Strabag, а также его основателя Петера Хазельштайнера.

Истец обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии доли Rasperia ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов.

Rasperia оценивает ущерб от этих действий почти в €2 млрд — в оценку входит стоимость принадлежащего ей пакета акций в Strabag и невыплаченные дивиденды.

4 сентября суд вынес решение о наложении обеспечительных мер на пакет акций АО Райффайзенбанк в качестве обеспечения иска, сообщил Raiffeisen Bank International, владеющий 100% акций российского банка.

В сообщении RBI указано, что решение об аресте акций связано с судебными процедурами, инициированными Rasperia в отношении Strabag, ее австрийских акционеров и АО Райффайзенбанк. RBI не является участником разбирательства, сообщается в его релизе, но решение затруднит продажу российской «дочки» и «неизбежно приведет к задержкам в этом процессе».

До 2019 года контролирующим акционером Rasperia был Олег Дерипаска, который затем утратил контроль, продав большую часть акций другим инвесторам. В марте 2024 года он полностью вышел из состава акционеров компании.

В декабре 2023 года Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag у Rasperia Trading Limited. Согласно планам RBI, купить акции должна была его российская «дочка» — Райффайзенбанк за €1,51 млрд. В мае 2024 года Raiffeisen заявил, что откажется от планов покупки доли в строительном концерне.