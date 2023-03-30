Raiffeisen Bank определился с вариантами действий с активами в России

Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены за периметр группы

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) находится в беспрецедентной ситуации, российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы RBI, деловая активность компании в России будет снижена. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Снижение деловой активности будет заключаться в сокращениях объема кредитования в России и общего объема операций в иностранной валюте, что приведет к уменьшению платежного бизнеса RBI. Некоторые банковские операции в России останутся в соответствии с банковскими лицензиями, пострадавшим от снижения деловой активности банка и остальным клиентам будет оказана поддержка.

«Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — отметили в Raiffeisen Bank.

В российских активах RBI трудоустроены более 9 тыс. человек, компания понимает свою ответственность о заботе за своими сотрудниками, сказано в сообщении.

Raiffeisen Bank — наиболее важный западный банк в России, на него приходится порядка четверти всех переводов в евро в эту страну, писал Reuters. При этом бизнес в России сохранили и несколько других европейских кредитных организаций, например итальянская UniCredit. В 2022 чистая прибыль Raiffeisen Bank на российском рынке выросла более чем вчетверо — с €474 млн годом ранее до €2 млрд. Прибыль всей группы после уплаты налогов по итогам прошедшего года составила €3,8 млрд. Таким образом, российский бизнес принес Raiffeisen Bank International (RBI) более половины чистой прибыли (54%).

Минфин США в прошлом месяце потребовал от Raiffeisen Bank «прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы», поддерживаемые банком, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Эксперты Reuters отметили, что подобные проверки американский Минфин проводит регулярно, и они сами по себе не означают автоматического наложения штрафных санкций. Поводов для беспокойства не увидели и в правительстве Австрии.



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