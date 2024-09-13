ЦБ запретил «дочкам» европейских банков отказывать в валютных переводах

ЦБ направил российским «дочкам» иностранных банков предписание, в котором запретил отказывать клиентам в валютных переводах. Это стало ответом на требование ЕЦБ о сокращении их объема в России

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Банк России запретил российским «дочкам» иностранных банков отказывать клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких операций, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы недавно направили «дочкам» европейских банков в России предписание, которое запрещает отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», — заявила Набиуллина. Регулятор также запретил этим банкам передавать материнским организациям и другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах, включая персональные данные, для формирования каких-либо перечней или белых списков. «Исключение составляет только информация, без которой невозможно провести платеж», — объяснила Набиуллина.

Такое предписание было направлено в связи с давлением Европейского центрального банка на кредитные организации, у которых есть российские «дочки», с целью сокращения бизнеса в России. «Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. «Дочки» европейских и других иностранных банков Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — подчеркнула глава регулятора.

Весной 2024 года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованиям ЕЦБ, кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года. В итоге российский Райффайзенбанк с 2 сентября прекратил проведение денежных переводов физических и юридических лиц в иностранной валюте, в июне — прекратил открывать новые накопительные счета, а с июля — начислять проценты по ранее открытым. Также с 26 июля Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.

Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской «дочке». ОТП Банк также с начала сентября ужесточил условия проведения переводов в евро для физических лиц, повысив по ним комиссии.