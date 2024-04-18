 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Raiffeisen предупредил о требовании ускорить сокращение бизнеса в России

Raiffeisen предупредил о требовании ЕЦБ ускорить сокращение бизнеса в России
Сюжет
Война санкций
Raiffeisen Bank International заявила, что требования ЕЦБ «выходят за рамки планов по сокращению бизнеса в России» и могут отрицательно повлиять на возможности по его продаже
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает запроса от Европейского центрального банка об ускорении сокращения бизнеса в России, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

Такое предписание может поступить в ближайшее время, полагают в RBI. По действующим рекомендациям потребительские кредиты должны значительно сократиться к 2026 году (на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи, исходящие из России.

Банковская группа отметила, что с февраля 2022-го «предприняла существенные меры по снижению рисков», связанных с владением Райффайзенбанком, и стремится деконсолидировать актив, в том числе путем продажи. Требования Европейского центрального банка «выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса» и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка, предупредили там.

FT узнала о поиске Raiffeisen сотрудников для подразделения в России
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Весной 2023-го австрийская группа обозначила два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Процесс до сих пор откладывался. Как писал Reuters, российские власти дали понять Raiffeisen, что не хотели бы ее ухода, поскольку этот банк, не попавший под санкции, позволяет проводить международные платежи. В МИД Австрии признавали, что уйти с российского рынка сложнее, чем кажется.

В марте 2024 года американский Минфин предупредил, что RBI может «быть отрезанной от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским ВПК. Давление на австрийскую группу оказывал и ЕЦБ.

По данным Financial Times, с декабря прошлого года RBI разместила объявления о поиске 2,4 тыс. сотрудников для своего российского подразделения, из них почти 1,5 тыс. вакансий менеджеров по продажам и по обслуживанию клиентов. Российское подразделение публиковало вакансии с учетом концепции развития банка, которая по ошибке не обновлялась с начала военных действий на Украине, заявили газете в RBI.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Raiffeisenbank ЕЦБ Райффайзенбанк
Материалы по теме
Райффайзенбанк начнет взимать комиссию со счетов
Финансы
Райффайзенбанк решил проблему с оплатой услуг после отзыва лицензии QIWI
Финансы
Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39
Бывший вице-мэр Москвы перейдет на работу в «Сбер» Финансы, 14:37