Raiffeisen предупредил о требовании ускорить сокращение бизнеса в России

Raiffeisen Bank International заявила, что требования ЕЦБ «выходят за рамки планов по сокращению бизнеса в России» и могут отрицательно повлиять на возможности по его продаже

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Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает запроса от Европейского центрального банка об ускорении сокращения бизнеса в России, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

Такое предписание может поступить в ближайшее время, полагают в RBI. По действующим рекомендациям потребительские кредиты должны значительно сократиться к 2026 году (на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года), как и международные платежи, исходящие из России.

Банковская группа отметила, что с февраля 2022-го «предприняла существенные меры по снижению рисков», связанных с владением Райффайзенбанком, и стремится деконсолидировать актив, в том числе путем продажи. Требования Европейского центрального банка «выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса» и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка, предупредили там.

RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине. Весной 2023-го австрийская группа обозначила два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Процесс до сих пор откладывался. Как писал Reuters, российские власти дали понять Raiffeisen, что не хотели бы ее ухода, поскольку этот банк, не попавший под санкции, позволяет проводить международные платежи. В МИД Австрии признавали, что уйти с российского рынка сложнее, чем кажется.

В марте 2024 года американский Минфин предупредил, что RBI может «быть отрезанной от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским ВПК. Давление на австрийскую группу оказывал и ЕЦБ.

По данным Financial Times, с декабря прошлого года RBI разместила объявления о поиске 2,4 тыс. сотрудников для своего российского подразделения, из них почти 1,5 тыс. вакансий менеджеров по продажам и по обслуживанию клиентов. Российское подразделение публиковало вакансии с учетом концепции развития банка, которая по ошибке не обновлялась с начала военных действий на Украине, заявили газете в RBI.