Raiffesenbank допустил продажу только 60% акций «дочки» в России

Raiffeisenbank может продать бизнес в России только частично, заявил глава австрийской группы. Сделка требует согласования пяти регуляторов, оно до сих пор не получено

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Австрийская группа Raiffeisenbank International по-прежнему готовит сделку по продаже дочернего Райффайзенбанка в России, но ее конфигурация может измениться, сообщил на звонке с аналитиками глава организации Йоханн Штробль. Он допустил частичную реализацию актива, а не полную.

«В настоящее время мы предполагаем, что с наибольшей вероятностью мы сможем продать около 60% (акций Райффайзенбанка. — РБК). Таким образом, нам придется сохранить 40%», — сказал топ-менеджер.

Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, RBI объявила, что свернет бизнес в России. Группа допускала продажу подконтрольного ей Райффайзенбанка или его вывод из состава RBI (spin-off). По словам Штробля, группа пока «не отказалась от идеи» spin-off. Но на звонке с аналитиками 30 июля топ-менеджер детальнее комментировал именно сценарий продажи.

Что известно о возможной сделке

(RBI) пытается согласовать продажу доли в Райффайзенбанке с пятью институтами: Банком России, российским правительством, Европейским центральным банком (ЕЦБ), австрийским регулятором на финансовом рынке (Financial Market Authority, FMA), а также с подразделением Минфина США, отвечающим за санкции, — OFAC, перечислил Штробль.

«Мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды [на сделку]. Первый этап — ознакомление с условиями договора купли-продажи и потенциальными именами клиентов», — пояснил глава RBI. Он подчеркнул, что основное препятствие для сделки — получение согласия сразу от всех пяти инстанций.

Кроме того, топ-менеджмент RBI хочет быть уверенным, что после появления нового акционера российский Райффайзенбанк не попадет под санкции.

«После того как нам придется сохранить 40% (сейчас это основное предположение), нам необходимо понимание, что банк впоследствии не будет подвергнут санкциям или, скажем, что такая вероятность будет очень мала, учитывая, что контрольный пакет перейдет российскому акционеру», — отметил Штробль.

С 2022 года российский Райффайзенбанк лишился возможности перечислять дивиденды материнской структуре, поэтому нераспределенная прибыль остается в его капитале. С учетом высокой капитализации банк может оцениваться с мультипликатором P/B (price-to-book value), равным единице, допустил Штробль. Но фактическая цена продажи должна быть на 50% ниже этой максимальной оценки, а продавец или покупатель должен будет заплатить еще дополнительный «налог на выход», добавил он.

Согласно отчетности по МСФО, на конец второго квартала собственные средств российского Райффайзенбанка оценивались в €5,5 млрд. На 1 марта 2022 года капитал российской «дочки» составлял €2,4 млрд.

RBI базово предполагает, что сделка по продаже актива будет учитывать в том числе выплату материнской структуре дивидендов, сказал Штробль. Если продажа не состоится, RBI будет просить российские власти получить хотя бы дивиденды, добавил топ-менеджер: «Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно. Я имею в виду, что геополитическая ситуация довольно волатильная, поэтому сложно прогнозировать вероятность выплат. Но, конечно, мы попросим об этом».

Пока сделка по продаже доли в Райффайзенбанке не будет закрыта, RBI продолжит сворачивать деятельность «дочки» в России, как предписал ЕЦБ, заверил Штробль. Весной этого года европейский регулятор потребовал от австрийской группы сократить кредитный портфель в России и объем проводимых через эту «дочку» платежей на 60% к концу 2026 года. В презентации группы говорится, что целевая бизнес-модель российского Райффайзенбанка предполагает сокращение кредитного и депозитного портфеля и платежных операций в интересах клиентов.

«Если мы просто посмотрим вперед на 18 месяцев, до конца 2026 года, мы примерно вдвое сократим кредитный портфель с той величины, что есть сейчас, то есть до €3 млрд. И в ближайшие годы даже этот портфель продолжит приносить прибыль. Кроме того, сохранится капитал на уровне около €6 млрд, хотя и зависящий от рублевых ставок. Я не знаю, что в дальнейшем будет с депозитами и влиянием на уровень достаточности капитала всей группы, но предписание ЕЦБ требует сокращение санкционного и репутационного риска, и мы это реализуем. Это, возможно, не лучший сценарий, который мы можем представить, но в эту сторону мы тоже идем», — пояснил топ-менеджер.

Глава RBI также прокомментировал, может ли Райффайзенбанк лишиться статуса системно значимой кредитной организации, присвоенного ЦБ, из-за уменьшения масштабов бизнеса. О вероятности такого решения писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Думаю, это были слухи в прессе. То есть надо признать, что размеры банка существенно уменьшаются. Насколько мы понимаем, это может иметь некоторые последствия. Но я думаю, что размер — это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка. Есть и другие. Я имею в виду, что покупатель знает, что он собирается купить», — сказал Штробль.

Согласно рейтингу Banki.ru, на 1 июля Райффайзенбанк занимал 12-е место в системе по активам (2,04 трлн руб.) и седьмое место по капиталу (510,5 млрд руб.).