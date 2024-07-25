Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России

Проблемы с платежами распространились на ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. Логистические компании оценили удлинение сроков расчетов там в 15% (июль к июню), а долю отказов — в 30% от общего числа

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, следует из обзора, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade (РБК ознакомился с ним). Проблема охватывает сразу несколько стран — Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок проведения платежей с этими государствами увеличился до двух недель, примерно на 15% в июле по сравнению с июнем. Сложности подтвердили РБК и крупные деловые объединения.

По мнению финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, нынешние проблемы связаны с ужесточением комплаенса банков в этих странах — те запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений (данные о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки). Проблемы усилились во втором квартале 2024 года и возникают при платежах национальными валютами, пояснил он РБК.

РБК направил запросы в центробанки России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Суть проблем

«Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин», — отметил Ромашевский.

В одном и том же банке оплата небольшой партии товаров на сумму $10 тыс. может пройти успешно, а операция на сумму $50 тыс. — оказаться аннулированной, добавила гендиректор Logita Trade Татьяна Алексеева.

«Больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Средней Азии в другие страны, в том числе Китай», — сказала основатель Digital ВЭД Анна Фомичева.

Проблемы с платежами начались еще в 2022 году после введения санкций из-за военной операции на Украине. Но с декабря 2023 года банки из дружественных стран дополнительно ужесточили подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и содействие поставкам российскому ОПК. Более того, в июне США расширили этот механизм, включив в определение российской военно-промышленной базы всех российских подсанкционных лиц, в частности российские банки, что повысило риск ограничений за взаимодействие с ними.

Проблему с расчетами в Центральной Азии также подтверждает генеральный директор платежного агрегатора CDEK Pay (сервис приема онлайн-платежей для интернет-магазинов от компании СДЭК): «Формат трансграничных переводов не просто давно изменился, он продолжает меняться каждый день. Да, мы сталкиваемся с различными сложностями: увеличением сроков, ростом количества возвратов и отказов в переводах, а также с лимитированием сумм».

«Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей», — говорит Ромашевский.

Проблемы с банками дружественных юрисдикций существуют, подтверждает зампред совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров: они начались в прошлом году и сейчас усиливаются из-за роста опасений вторичных санкций. О трудностях с банками Центральной Азии знает и вице-президент, председатель комитета «Опоры России» по международным связям Николай Дунаев: «Проблемы есть. С ними сталкивались все наши партнеры, все члены комитета». Банки это объясняют тем, что не хотят «попасть под раздачу» в связи с декабрьскими санкциями США.

Больше всего сложностей в июне возникало с оплатой товаров между Россией и Киргизией, говорится в обзоре: многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Некоторые компании даже приостановили действие контрактов с киргизскими партнерами, указывает Алексеева. Сейчас большая часть операций восстановлена, но их средний срок может доходить до двух недель, сообщила Фомичева.

Влияние на расчеты в нацвалютах

Татьяна Алексеева говорит, что проблемы начались примерно в июне после введения ограничений в адрес Мосбиржи и других российских компаний. Из-за этих санкций площадка прекратила торги долларом и евро. Некоторые брокеры сообщали о проблемах и с дружественными валютами, в частности юанями, но Мосбиржа подчеркивала, что расчеты в этой валюте проходят в штатном режиме. Были случаи приостановки ввода и вывода казахстанского тенге на счета клиентов, а также турецкой лиры.

Проблемы с платежами уже затронули множество банков, но пока в меньшей степени касались стран СНГ; в основном — китайских юаней (транзакции либо замораживаются, либо сильно задерживаются, писал Bloomberg), но также — расчетов в турецких лирах и дирхамах ОАЭ. «Известия» писали про удлинение сроков платежей в Казахстане.

Со странами-соседями Россия в основном рассчитывается в национальных валютах. Их доля во внешней торговле внутри СНГ в 2023 году превысила 85%, говорил постоянный представитель России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. Более 80% экспортно-импортных операций пришлось на рубль.

По данным ЦБ, рубль в последние месяцы занимает 30–40% в структуре расчетов за экспорт в Азию (но по этому направлению учитываются не только страны Центральной Азии) и примерно столько же — в расчетах за импорт. На валюты дружественных стран (в первую очередь это юани, но не только) приходится 40–50% объема расчетов за экспорт и около 50% — за импорт.

«Меньше всего проблем [в Центральной Азии] с рублем и тенге, однако не все контрагенты готовы принимать их в расчетах», — говорит Ромашевский. Проводить платежи в юанях с центральноазиатскими банками тоже проблематично, добавляет Алексеева. Сложности наблюдаются даже при расчетах в рублях, сообщил Дунаев. Проблемы «затрагивают расчеты в любых валютах, поскольку риск вторичных санкций не зависит от валюты расчетов», говорит Прохоров. По данным Фомичевой, расчеты в рублях не доставляют проблем: они проходят в течение недели, в то время как юани могут «висеть» несколько недель.

Последствия и пути решения

Средняя комиссия платежных агентов с начала года увеличилась в три раза, до 3–11% в зависимости от назначения платежа и категории товаров, в то время как банки ставки не повышали, оценивают в Logita Trade. Ромашевский считает, что комиссии банков могут вырасти на 5–7% после закрытия валютных торгов на Мосбирже, поскольку инфраструктура торгов «стала разрозненной и разделилась на сотни отдельных сделок, увеличились расходы финансовых организаций на проведение платежей». Кроме того, увеличение времени проверки сделок приводит к потере процентных доходов, говорится в обзоре.

В перспективе ситуация может привести к снижению грузопотока, опасается Ромашевский. Любая существующая на сегодняшний день модель недолговечна, так как дружественные страны также боятся дополнительных ограничений, говорит Фомичева.

Надо активнее двигаться в сторону расчетов в криптовалютах, считает Прохоров. В среду, 24 июля, Госдума уже одобрила законопроект о внешнеторговых расчетах в криптовалюте в первом чтении. Он предусматривает введение экспериментального правового статуса для таких расчетов, который позволит их проводить. Пока они запрещены. В марте этого года был принят закон, разрешающий использовать для трансграничных платежей цифровые финансовые активы (ЦФА).

В 2023 году власти также рассматривали вопрос о создании единой валюты БРИКС. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ее введение пока вряд ли реализуемо, хотя обсуждение продолжится. Пока же Минфин обещал, что осенью на саммите стран БРИКС будут представлены детали проекта по созданию расчетно-платежной инфраструктуры в рамках организации. Этим летом об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. Речь может идти о платформе для проведения платежей как в национальных, так и в цифровых валютах.