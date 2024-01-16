В Турции заявили о возросших проблемах с проведением платежей с Россией

Проблемы с платежами в торговле с Россией участились за последние 15–20 дней, однако вскоре ситуация улучшится, заявил председатель Ассамблеи экспортеров Турции. По данным источника ТАСС, перебои с переводами связаны с санкциями

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В последние недели турецкие компании, экспортирующие продукцию в Россию, столкнулись с ростом проблем с платежами из-за аудита и проверок со стороны властей, но в следующем месяце ситуация должна улучшиться. Об этом заявил председатель Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) Мустафа Гюльтепе, передает Reuters.

«Проблема с платежами в торговле с Россией участилась за последние 15–20 дней <...>, но думаю, после января ситуация улучшится», — сказал Гюльтепе.

Он также отметил, что турецкие экспортеры хотят, чтобы правительство реализовало экономическую политику, которая повысила бы их конкурентоспособность, добавив, что заказы от обычных крупных покупателей резко сократились. «Компании могут сократить больше персонала в первом квартале этого года. За последний год основные закупочные группы сократили свои заказы примерно на 30%», — указал глава ассоциации.

По словам Гюльтепе, из-за относительно стабильного обменного курса экспортеры также попросили центральный банк повысить процент экспортных доходов, которые они должны конвертировать в лиры, с 40 до 60%, при условии, что конвертационная премия будет увеличена вдвое, до 4%.

Ранее 16 января ТАСС со ссылкой на источник в турецкой банковской сфере сообщал, что перебои с денежными переводами из России в Турцию связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Он добавил, что эти меры имеют «слишком широкие формулировки», поэтому турецкие банки запросят дополнительные разъяснения. До момента их публикации организации находятся «в режиме ожидания», из-за чего и происходят перебои.

Как отмечает Reuters, проблемы возникли в «непростое время» для турецких экспортеров, столкнувшихся с ударом по конкурентоспособности из-за растущей в стране инфляции. По данным TIM, Россия занимает седьмое место в списке стран по объему экспорта турецких компаний: в прошлом году в страну было экспортировано товаров на сумму около $9,4 млрд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале января заявлял, что объем турецкого экспорта в 2023 году превысил $255,8 млрд, при этом экспорт в Россию вырос на 17%. TIM ожидает, что в этом году экспорт достигнет $267 млрд.

В феврале прошлого года Bloomberg сообщал, что США предупредили власти Турции и ОАЭ, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву. После этого, с 1 марта, Турция прекратила транзит попавших под санкции Запада товаров и распространила среди своих компаний список «запрещенки».

Москва считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что страна адаптировалась к ограничениям и научилась «хеджироваться от санкционных рисков».