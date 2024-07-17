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Война санкций ,  
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РСХБ раскрыл, в каких банках в Испании работают их карты UnionPay

Сюжет
Война санкций
В поддержке Россельхозбанка предупредили, что с 19 июля у владельцев карт UnionPay за границей могут начаться проблемы с расчетами, и посоветовали до этого дня снять наличные
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Владельцы карт китайской системы UnionPay Россельхозбанка, находящиеся в Испании, могут снять наличные в банкоматах и терминалах Deutsche Bank, Maccorp и Carrefour (в гипермаркетах сети есть банкоматы Telebanco), сообщили корреспонденту РБК в поддержке РСХБ.

«Все иные операции не проходят», — добавили там. В поддержке напомнили, что банкоматы Euronet не принимают карты UnionPay на всей территории Евросоюза (сеть еще осенью 2022 года сообщила, что отказывает в их обслуживании из-за правил международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС).

Сотрудник поддержки посоветовал находящимся за границей держателям карт РСХБ снять наличные до 19 июля, предупредив, что с этого дня могут начаться трудности с расчетами. При этом он отметил, что официальных данных о полном прекращении работы карт банка за рубежом нет.

ВБРР и «Русский стандарт» заявили о проблемах с UnionPay из-за санкций
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Фото:Global Look Press

РБК направил запрос в РСХБ.

Спрос на карты UnionPay в России вырос после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard после начала военных действий на Украине в 2022 году. По состоянию на лето 2023-го карты китайской системы выпускали Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Русский стандарт», Почта Банк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

После расширения санкций США и ЕС против российской финансовой отрасли банки начали предупреждать о приостановке операции по картам UnionPay за границей. РСХБ отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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