Что произошло с валютным рынком за месяц без торгов долларом и евро

Спустя месяц после остановки биржевых торгов долларом и евро рынок еще до конца не адаптировался к новым условиям, считают эксперты. Участников беспокоит прозрачность формирования курса, низкая ликвидность и высокая волатильность

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за блокирующих санкций в отношении Московской биржи и входящих в ее контур Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), введенных США 12 июня, биржевые торги долларом и евро в России были остановлены. Граждане и компании лишились возможности покупать их на бирже, а Банк России перешел к новой методике расчета официального курса этих валют. Теперь курс доллара и евро определяют на основе данных о конверсионных операциях банков. Курс китайского юаня, торги которым продолжаются, определяется на основе данных биржи.

С одной стороны, возможность инвестировать в валюту остается — в наличном виде она доступна в обменниках, а кроме того, люди и компании могут вкладываться в квазивалютные инструменты. Но с другой — разные индикаторы курса доллара в новых условиях могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка снижается, говорят опрошенные РБК эксперты.

Как остановка торгов на бирже повлияла на курс

В первую неделю после остановки торгов рубль показал значительное укрепление к основным валютам. За период с 13 по 19 июня рубль укрепился относительно юаня на 8,4%, достигнув на закрытии биржевых торгов отметки 11,19 руб. за юань, что стало минимальным значением с мая 2023 года, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, объяснили в ЦБ.

На этом фоне 21 июня правительство скорректировало требования к экспортерам о возврате валютной выручки в российский контур, снизив для них норматив с 80 до 60% от полученной за экспорт валюты.

Спрос на валюту начал восстанавливаться, активизировались внебиржевые торги валютой (67,3% от всего объема валютных торгов в июне). И по итогам июня рубль укрепился относительно юаня на 5,3%, а относительно доллара — на 4,5%, приводит оценку ЦБ. Укрепление рубля в период с 12 июня по 11 июля оказалось еще менее значительным: на 1,3% по отношению к доллару, менее чем на 0,5% по отношению к евро и на 2,2% по отношению к юаню.

После введения санкций в отношении биржи и ее структур рубль стал еще более волатильным, констатирует экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко. На это же обращает внимание и аналитик «Финама» Александр Потавин: «Курсы валют к рублю показывали не только высокую волатильность, но и двигались по-разному. То есть после того как исчезла биржевая торговля доллара и евро, на какое-то время получилась полная анархия по определению курса валют ряда развивающихся стран».

«Иногда курс доллара показывал совершенно разную динамику. Межбанковский курс доллара мог падать, а официальный курс ЦБ при этом стоять на месте. По наличному доллару значительно расширился спред между покупкой и продажей (вплоть до 10–20 руб., хотя в прежние времена он составлял 40–50 коп.), поэтому сказать, в какую сторону он двигается, было невозможно. Курс продажи долларов через стейблкоин USDT (криптовалюта, жестко привязанная к курсу доллара США) поднимался значительно выше межбанковского рынка и официального курса», — описывает ситуацию Потавин.

«По-прежнему отсутствуют четкие индикаторы, где сейчас торгуются доллары и евро на межбанке, у участников рынка возникают вопросы о возможности манипуляции курсом», — согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Работу внебиржевого рынка тоже нельзя назвать эффективной, считает Потавин. «Внебиржевой рынок эффективно работает, если игроки имеют доступ к международному рынку, межбанку, операциям хеджирования. Но в России сейчас этого, по сути, нет по понятным причинам. Отсюда возникают такие неадекватные ценовые движения по внутренним курсам валют», — объясняет эксперт. Кроме того, внебиржевой рынок менее ликвиден, в том числе из-за отсутствия на нем физических лиц, нерезидентов и небольших компаний, продолжает Потавин. По его оценке, на бирже эти категории формировали до 15–20% от оборота торгов. Снижение ликвидности ведет к расширению ценовых спредов, росту издержек торговых операций, а также делает российский валютный рынок менее прозрачным и более манипулируемым крупными игроками, перечисляет эксперт.

Впрочем, по мнению Мелащенко, рынок уже относительно адаптировался к новым условиям. «На рынке наличной валюты спреды сузились. Отклонения изменений биржевого курса (курс юаня) и внебиржевого курса (курс доллара США и евро) свелся к минимуму», — объясняет он.

Прекращение биржевых торгов валютными парами с долларом США и евро сделало дороже обращение с данными валютами прежде всего для юридических лиц, так как их обменный курс теперь определяется на внебиржевом рынке, где спред может быть значительно шире биржевого, согласен Мелащенко. «Для физических лиц ситуация поменялась не столь существенно. Наличная валюта все также доступна в обменниках по курсу, близкому к официальному и условно биржевому (фьючерсные контракты, кросс-курс через юань)», — говорит эксперт. А те, кто рассматривал валюту как инструмент инвестиций, могут использовать замещающие облигации и другие инструменты, привязанные к официальному обменному курсу — например, фьючерсы, заключает Мелащенко.

Как остановка торгов долларом и евро отразилась на других валютах

После остановки торгов долларом и евро на юань стало приходиться 99,6% всех операций с валютой на бирже, оценивал ЦБ. На Мосбирже с 1 по 12 июня среднедневной объем в паре юань/рубль с расчетами «завтра» составлял 122,3 млрд руб., с 13 по 30 июня — 152,16 млрд руб., с 1 по 11 июля — 73,9 млрд руб.

Напрямую санкции США не влияют на какие-либо еще валюты, кроме доллара, но ряд экспертов видят риски или как минимум неопределенность и в отношении прочих валют, которые еще торгуются на бирже.

«По-прежнему сохраняется неопределенность относительно торговли другими валютами на Мосбирже в условиях рисков вторичных санкций. Объемы торговли биржевым юанем снизились. Ряд участников рынка из дружественных стран заняли выжидательную позицию», — говорит Васильев. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа, и на рынке сохраняются опасения в отношении того, что будет после этой даты, резюмирует эксперт.

Вслед за остановкой операций долларами, евро и гонконгскими долларами на Мосбирже уже возникли проблемы с турецкой лирой, поскольку ряд крупных брокеров временно остановили операции с ними для своих клиентов, добавляет Потавин. «Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с турецкой валютой», — отмечает он.

Стала ли валюта менее доступной

Начиная с 12 июня физические и юридические лица больше не могут купить валюту на бирже. В банках и обменниках можно купить наличные доллары и евро, но курс валют в этом случае будет хуже официального.

Более болезненным снижение доступности валюты стало для юридических лиц, считает Васильев. В том числе для импортеров, для которых ухудшились условия работы, возросли издержки на комплаенс, удлинились сроки платежей, возросли комиссии за проведение валютных операций, перечисляет последствия эксперт. Васильев полагает, что это вылилось в удорожание самого импорта и снижение его объемов. «Физические лица, оперируя более маленькими суммами, чем юрлица, имеют более широкие возможности по покупке/продаже наличной валюты в банках и обменниках, имеют возможность проведения валютных операций через дружественные страны или криптовалюты», — отмечает Васильев.

Потавин считает, что процесс подстройки еще не завершен: «Еще какое-то время (вероятно, в течение третьего квартала) внутренний валютный рынок России будет подстраиваться под изменившиеся реалии, но о полноценном возврате к прежним оборотам по валюте, уровням ликвидности и прозрачности сделок говорить не приходится». Васильев тоже считает, что на полноценное выстраивание новых схем работы на валютном рынке и проведение платежей с дружественными странами уйдет еще несколько месяцев.