США расширили механизм санкций против иностранных банков за помощь России

Минфин США расширил определение военно-промышленного комплекса России, включив в него ранее попавшие под санкции отечественные банки, такие как Сбер или ВТБ. Теперь иностранным банкам будут грозить санкции за транзакции с ними

Вид на здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В рамках крупного раунда санкций против России, объявленного 12 июня, Министерство финансов США обновило определение российской «военно-промышленной базы», включив в нее все компании (организации) и всех физических лиц, которые попали или попадут под санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 года. Фактически это расширяет существующий с декабря 2023 года механизм вторичных санкций против банков из третьих стран.

В декабре 2023 года, когда США внедрили механизм санкций за связи с российским ВПК, определение включало технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и обрабатывающий сектора российской экономики, а также индивидов и организации (любой национальности), которые поддерживают продажу, поставку или передачу в Россию определенных товаров из специального перечня (некоторые станки, оборудование для производства полупроводников, некоторые полупроводниковые материалы, тестовое оборудование для микроэлектроники и т.д.). Исходя из первой редакции этого определения, так называемые вторичные санкции могли вводиться против банков и финансовых провайдеров из третьих стран, которые проводят «существенные» транзакции с любыми представителями российского ВПК (пять названных тогда секторов). При этом акцент в декабрьском указе был сделан на транзакциях с лицами и организациями, внесенными в список SDN (блокирующие санкции США) за работу именно в пяти указанных секторах. США начали пополнять список SDN такими предприятиями в феврале 2024 года.

Теперь количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, возрастает в разы. После февраля 2022 года практически все санкции, вводившиеся Вашингтоном в связи со специальной военной операцией России на Украине, принимались на основании этого указа. По данным сервиса Castellum.AI, с 22 февраля 2022 года США внесли в список SDN более 4 тыс. связанных с Россией физлиц и организаций. Кроме того, обновленное определение прямо включает любых лиц и любые организации, работающие в технологическом, оборонном, строительном, аэрокосмическом и обрабатывающем секторах российской экономики. Сохраняется и отнесение к ВПК индивидов и организации, которые причастны к продаже или поставке в Россию определенных чувствительных товаров (их перечень не изменился).

«Расширенное определение [военно-промышленной базы] отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий», — отмечается в пресс-релизе американского министерства. Иностранные финансовые институты несут риск попасть под санкции за проведение или содействие существенным транзакциям или любым услугам с участием любых лиц, внесенных в санкционный список по указу № 14024, указано в сообщении.

При этом Минфин США специально подчеркивает, что среди таких подсанкционных лиц — российские банки, включая ВТБ и Сбербанк. В целом в соответствии с указом № 14024 в санкционный список попали множество российских банков — «Ак Барс», Новикомбанк, Альфа-банк, «Авангард», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, Росбанк и т.д., следует из информации на сайте Минфина США. Чтобы облегчить задачи комплаенса для иностранных банков, американское министерство обновило информацию в списке SDN, добавив туда адреса и наименования филиалов Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ, в частности, в Китае и Индии.

По-прежнему разрешены транзакции с российскими подсанкционными банками, относящиеся к продовольствию, сельхозтоварам, лекарствам, телекоммуникациям и энергоносителям, отмечается в обновленном руководстве для иностранных финансовых институтов (.pdf). «Небольшие и средние по размеру финансовые институты, расположенные в юрисдикциях, которые продолжают вести существенную торговлю с Россией, могут представлять особенно высокий риск оказания услуг, связанных с российским ВПК», — указано в нем.

На работу Сбера в России новые введенные ограничения не повлияют, сообщали говорилось в поступившем в РБК сообщении пресс-службы банка. «В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы Сбера и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения», — сообщили в банке.