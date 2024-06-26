В ЦБ призвали «пробовать все» для решения проблемы переводов за рубеж

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. «Надо сделать все, чтобы колеса крутились», — сказал он

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Россия для решения проблемы с международными переводами в условиях санкций должна развивать любые, даже непопулярные способы расчетов, иначе экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель», заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на сессии Петербургского международного юридического форума.

«Из более мелкого, но в моменте важного — это международные расчеты. Вот надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее. Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», — сказал он.

Из-за масштабных западных санкций в начале 2022 года многие крупные российские банки перестали проводить переводы в долларах и евро. Это привело к росту международных расчетов в дружественных валютах (юань, рупии, дирхамы, тенге) и в рублях. Но в начале 2024 года ситуация с трансграничными платежами ухудшилась: некоторые банки Китая и Турции отказывали российским клиентам в проведении операций, а сроки исполнения платежных поручений выросли. Эксперты объясняли это возросшим риском вторичных санкций: в декабре 2023 года вышел указ президента США Джо Байдена, разрешающий вводить ограничения против зарубежных финансовых организаций за нарушение санкций в отношении России. После ужесточения режима вторичных санкций банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией, говорил ранее глава ВТБ Андрей Костин. В июне США усилили угрозу вторичных санкций для банков из третьих стран: если раньше они грозили за транзакции, связанные с российским ОПК, то теперь — за контакты со всеми подсанкционными лицами, в первую очередь российскими банками.

В начале июня ЕС и Великобритания ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра. Эти организации напрямую с рынком платежей не связаны, но на фоне новых ограничений некоторые банки стран СНГ (например, Киргизии) приостанавливали работу с российскими системами денежных переводов «из-за технических проблем». 24 июня Евросоюз объявил о санкциях против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — это российский аналог международной системы SWIFT, которая используется для передачи финансовых сообщений в том числе банками за рубежом. Опрошенные РБК эксперты тогда допускали, что новые ограничения могут негативно отразиться на ситуации с трансграничными платежами.

Один из вариантов решения проблемы международных платежей, который предлагают российские власти, — создание расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Это может быть платформа для проведения платежей в национальных валютах с дружественными странами, а также для трансграничных операций в цифровых валютах. Детали проекта могут быть представлены этой осенью на саммите стран БРИКС, говорил в июне глава Минфина Антон Силуанов. Закон, разрешающий использование цифровых активов для трансграничных платежей, был принят в России в марте 2024 года.