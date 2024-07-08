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Иран предложил соединить платежные системы стран БРИКС

Тегеран предложил соединить платежные системы стран БРИКС, Россия положительно оценила эту инициативу, заявил представитель иранского МИДа. Ранее глава ЦБ республики сообщил о завершении интеграции «Мира» и Shetab
Фото: Grigvovan / Shutterstock
Фото: Grigvovan / Shutterstock

Тегеран предложил соединить платежные системы стран БРИКС по примеру интеграции российской «Мир» и иранской Shetab, Москва положительно оценила эту инициативу, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Мероприятие транслировал телеканал IRIB.

«Помимо того, что на двустороннем уровне между Ираном и Россией завершено соединение национальных платежных систем через Центральные банки двух государств, созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты, мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС», — сказал он (цитата по ТАСС).

Союз БРИК был основан в 2006 году, изначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010-м к организации присоединилась ЮАР, и ее переименовали в БРИКС. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

О завершении интеграции «Мира» и Shetab 6 июля заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин. Он анонсировал запуск иранской платежной системы в России в августе и использование офшорного риала в торговых операциях с Москвой. Переговоры о внедрении российской платежной системы в Иране идут с 2022 года.

Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab
Финансы
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

После начала военной операции на Украине и введения западных санкций Россия испытывает сложности с трансграничными платежами. В качестве одного из решения проблемы власти предлагают создать расчетно-платежную инфраструктуру на базе Центробанков стран БРИКС. Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что детали этого проекта могут представить осенью на саммите стран БРИКС. Первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин призывал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. В противном случае, по его словам, экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые активы для трансграничных платежей.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Иран БРИКС Россия платежные системы платежная система "Мир"
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