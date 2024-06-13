В Киргизии часть банков перестала принимать деньги из России

В Киргизии сразу несколько банков сообщили о проблемах с переводами из России

После расширения санкций США сразу несколько коммерческих банков Киргизии приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Большинство из них ссылается на технические проблемы и волатильность курса

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Сразу несколько коммерческих банков Киргизии, среди которых Doscredobank, KICB, Mbank, Керемет банк, банк «Компаньон», РСК Банк, КСБ Банк и банк «Бай-Тушум» временно приостановили работу с российскими системами денежных переводов, передает «Интерфакс».

«В связи с техническими работами на данный момент не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн», — сообщил на своем сайте РСК Банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики (переводы через систему Contact банк прекратил еще в феврале, из-за отзыва лицензии у QIWI Банка).

Mbank, также являющийся одним из крупнейших банков страны, связал временное ограничение по рублевым переводам с «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка». «Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — указали в банке.

В Doscredobank сообщили, что на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет. «Относительно переводов и валютно-обменных операций мы не можем предоставить точную информацию, так как системы работают с перебоями. Эти вопросы нужно уточнять в отделениях банка. Лимитов и ограничений нет. Переводы выдают, только если ваша сумма будет в наличии», — указали в кредитной организации.

Также 13 июня в Нацбанке Киргизии состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республик, в ходе которой стороны отметили, что изменения на финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Киргизии будут иметь лишь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок. «Это связано с тем, что банковский сектор Кыргызстана имеет достаточные ресурсы для поддержания стабильности финансового сектора. Национальный банк в случае необходимости для поддержания стабильной ситуации на валютном рынке примет соответствующие меры, согласно проводимой денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении НБ Киргизии.

Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Как отмечали «РБК Инвестиции», на фоне санкций на валюту возник повышенный спрос — вечером 12 июня доллар продавался в некоторых московских обменниках выше 100 руб. 13 июня курс стабилизировался на уровне ниже 99 руб.

Вместе с тем Банк России сообщил, что компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через обменники российских банков. «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — подчеркнул регулятор. Также в ЦБ уточнили, что официальные курсы этих валют к рублю начнут определять с помощью банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Мосбиржи, отметил, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках и что российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».