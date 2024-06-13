 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война санкций ,  
0 

В Киргизии часть банков перестала принимать деньги из России

В Киргизии сразу несколько банков сообщили о проблемах с переводами из России
Сюжет
Война санкций
После расширения санкций США сразу несколько коммерческих банков Киргизии приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Большинство из них ссылается на технические проблемы и волатильность курса
Фото: Игорь Егоров / РИА Новости
Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Сразу несколько коммерческих банков Киргизии, среди которых Doscredobank, KICB, Mbank, Керемет банк, банк «Компаньон», РСК Банк, КСБ Банк и банк «Бай-Тушум» временно приостановили работу с российскими системами денежных переводов, передает «Интерфакс».

«В связи с техническими работами на данный момент не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн», — сообщил на своем сайте РСК Банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики (переводы через систему Contact банк прекратил еще в феврале, из-за отзыва лицензии у QIWI Банка).

Mbank, также являющийся одним из крупнейших банков страны, связал временное ограничение по рублевым переводам с «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка». «Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах банка, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — указали в банке.

В Doscredobank сообщили, что на отправку перевода по системе SWIFT на банковский счет лимитов нет. «Относительно переводов и валютно-обменных операций мы не можем предоставить точную информацию, так как системы работают с перебоями. Эти вопросы нужно уточнять в отделениях банка. Лимитов и ограничений нет. Переводы выдают, только если ваша сумма будет в наличии», — указали в кредитной организации.

Также 13 июня в Нацбанке Киргизии состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республик, в ходе которой стороны отметили, что изменения на финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Киргизии будут иметь лишь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок. «Это связано с тем, что банковский сектор Кыргызстана имеет достаточные ресурсы для поддержания стабильности финансового сектора. Национальный банк в случае необходимости для поддержания стабильной ситуации на валютном рынке примет соответствующие меры, согласно проводимой денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении НБ Киргизии.

МИД Киргизии призвал граждан не ездить в Россию без веской причины
Политика
Здание МИД Киргизии

Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Как отмечали «РБК Инвестиции», на фоне санкций на валюту возник повышенный спрос — вечером 12 июня доллар продавался в некоторых московских обменниках выше 100 руб. 13 июня курс стабилизировался на уровне ниже 99 руб.

Вместе с тем Банк России сообщил, что компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через обменники российских банков. «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — подчеркнул регулятор. Также в ЦБ уточнили, что официальные курсы этих валют к рублю начнут определять с помощью банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Мосбиржи, отметил, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках и что российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киргизия Россия санкции иностранные банки Денежные переводы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи
Политика
Кремль заявил о способности ЦБ обеспечить стабильность после санкций США
Политика
ЦБ пообещал единый и рыночный курс рубля после новых санкций США
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 17:18
Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта Общество, 17:30
Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне Технологии и медиа, 17:29
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 17:24
ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже Спорт, 17:22
Польша отказалась передать Украине свою батарею Patriot Политика, 17:21
В МИДе назвали целенаправленной атаку на журналистов НТВ в Горловке Политика, 17:17
Средние ставки по рыночной ипотеке за год выросли в 1,6 раза Недвижимость, 17:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тапир Тео предсказал исход первой игры Евро Германия — Шотландия Спорт, 17:11
ЦБ впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже Финансы, 17:09
В Литве начнут призывать в армию сразу после окончания школы Политика, 17:08
В ОНК опровергли получение Тимуром Ивановым посылок с маркетплейса Общество, 17:08
Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня» Общество, 17:02
В Албании приостановили работу парламента из-за Евро-2024 Спорт, 17:00
От ядра до приложения: какие компетенции нужны для работы с облаками Тренды, 16:51