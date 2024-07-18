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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о проблемах с платежами между Китаем и Россией

Bloomberg: проводить платежи между Россией и Китаем стало почти невозможно
Сюжет
Война санкций
После того, как США в июне расширили параметры для определения необходимости введения вторичных санкций, осуществлять платежи между Китаем и Россией, даже в юанях, стало практически невозможно, рассказали источники Bloomberg
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Российские экспортеры все чаще сталкиваются с проблемами при проведении платежей с Китаем на фоне расширения санкций США в июне: такие транзакции либо замораживаются, либо сильно задерживаются, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских поставщиков.

Так, осуществить прямые платежи из Китая в Россию, даже при использовании юаней, практически невозможно, жалуются топ-менеджеры, попросившие сохранить анонимность. Один из них — представитель сельскохозяйственной торговой компании — сообщил, что в этом месяце даже у некоторых китайских покупателей российской сельхозпродукции возникли проблемы с платежами.

Источники агентства рассказали, что даже если у них возникает проблема с проведением платежей, становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют или «стран-прокладок».

«Явного обвала импорта из-за лагов мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться», — заявил инвестиционный директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой, имея в виду задержки в обработке платежей. По его словам, импорт в рублях «заметно снижается после восстановления в 2023 году».

Статистика указала на преодоление спада поставок из Китая в Россию
Экономика
Фото:VCG / Getty Images

Bloomberg напоминает, что трудностям в торговле предшествовало расширение США параметров для определения необходимости введения вторичных санкций, в том числе против иностранных компаний. В частности, было расширено определение военно-промышленной базы России.

Эти меры агентство называет «драконовскими», отмечая, что уже видно, как они «медленно сказываются на экономике страны». С конца прошлого года Россия также столкнулась с трудностями в проведении платежей с ОАЭ, Турцией и Индией, напоминает Bloomberg, также связывая эти сложности с санкционной политикой США.

По данным Главного таможенного управления Китая от 12 июля, за первое полугодие 2024-го экспорт товаров из КНР в Россию вырос почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и в денежном выражении составил 366,81 млрд юаней. В долларовом эквиваленте, однако, экспорт товаров КНР в Россию за первое полугодие 2024 года снизился на 0,8%, до $51,66 млрд. При этом экспорт в июне рос второй месяц подряд после спада, наблюдавшегося марте-апреле на фоне проблем с платежами.

Трамп заявил о «женитьбе» России и Китая из-за Байдена
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Дональд Трамп

В конце 2023 года президент США Джо Байден разрешил вводить вторичные санкции против зарубежных финансовых учреждений за причастность к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Нарушителям грозит добавление в список SDN или ограничения на корреспондентские счета в американских кредитных организациях. После этого сразу несколько крупнейших китайских банков, в том числе Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, перестали принимать платежи от банков из России, в отношении которых действуют западные ограничения.

И Россия, и Китай неоднократно выступали против американских санкций. Президент Владимир Путин заявлял, что сотрудничество России и Китая на мировой арене способствует формированию справедливого миропорядка. В Кремле исключали влияние рестрикций на «дальнейшее развитие торгово-экономических отношений» Москвы и Пекина.

Министр иностранных дел Китая Ван И называл отношения Москвы и Пекина «твердыми, как скала». «Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — отмечал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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