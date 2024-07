«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай»

«ВТБ Шанхай» заблокировал транзакции российских предпринимателей контрагентам в Китае, пишут «Ведомости». Проблему объяснили обновлением платежного софта, однако источники издания допускают, что платежи не возобновятся

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Примерно с 20 июня платежи российских предпринимателей перестали доходить до контрагентов из Китая через банк «ВТБ Шанхай», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного собеседника издания, платежи поступают в финансовую организацию, однако не доходят до китайских поставщиков. Проблема вызвана обновлением платежного софта, сроки завершения этих работ неоднократно сдвигались, сейчас по плану значится 15-17 июля, рассказал другой источник «Ведомостей».

«Формально «ВТБ Шанхай» остается флагманом по платежам в Китай, но официальная позиция банка сейчас отличается от фактической ситуации. Пессимистичные прогнозы говорят о прекращении платежей через китайский филиал [ВТБ]», — сказал собеседник издания. Еще один источник допустил, что транзакции через эту финансовую организацию не возобновятся.

С 21 июня «ВТБ Шанхай» также приостановил зачисление платежей в юанях из материнского банка, рассказала партнер компании ProLegals Светлана Громадская. Тогда же российская дочерняя структура китайского Bank of China отказалась обрабатывать платежи в юанях от подсанкционных банков России.

В ВТБ заявили РБК, что не комментируют деятельность своих зарубежных структур.

В конце 2023 года президент США Джо Байден разрешил вводить вторичные санкции против зарубежных финансовых учреждений за причастность к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Нарушителям грозит добавление с список SDN или ограничения на корреспондентские счета в американских кредитных организациях. После этого сразу несколько крупнейших китайских банков, в том числе Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, перестали принимать платежи от банков из России, в отношении которых действуют западные ограничения. В Кремле исключали влияние рестрикций на «дальнейшее развитие торгово-экономических отношений» Москвы и Пекина.