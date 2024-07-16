 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай»

«Ведомости»: контрагентам из Китая перестали доходить платежи через «ВТБ Шанхай»
Сюжет
Война санкций
«ВТБ Шанхай» заблокировал транзакции российских предпринимателей контрагентам в Китае, пишут «Ведомости». Проблему объяснили обновлением платежного софта, однако источники издания допускают, что платежи не возобновятся
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Примерно с 20 июня платежи российских предпринимателей перестали доходить до контрагентов из Китая через банк «ВТБ Шанхай», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного собеседника издания, платежи поступают в финансовую организацию, однако не доходят до китайских поставщиков. Проблема вызвана обновлением платежного софта, сроки завершения этих работ неоднократно сдвигались, сейчас по плану значится 15-17 июля, рассказал другой источник «Ведомостей».

«Формально «ВТБ Шанхай» остается флагманом по платежам в Китай, но официальная позиция банка сейчас отличается от фактической ситуации. Пессимистичные прогнозы говорят о прекращении платежей через китайский филиал [ВТБ]», — сказал собеседник издания. Еще один источник допустил, что транзакции через эту финансовую организацию не возобновятся.

С 21 июня «ВТБ Шанхай» также приостановил зачисление платежей в юанях из материнского банка, рассказала партнер компании ProLegals Светлана Громадская. Тогда же российская дочерняя структура китайского Bank of China отказалась обрабатывать платежи в юанях от подсанкционных банков России.

В ВТБ заявили РБК, что не комментируют деятельность своих зарубежных структур.

Часть крупных банков Китая перестала принимать платежи из России
Бизнес
Фото:c40 / ZUMA / Global Look Press

В конце 2023 года президент США Джо Байден разрешил вводить вторичные санкции против зарубежных финансовых учреждений за причастность к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Нарушителям грозит добавление с список SDN или ограничения на корреспондентские счета в американских кредитных организациях. После этого сразу несколько крупнейших китайских банков, в том числе Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, перестали принимать платежи от банков из России, в отношении которых действуют западные ограничения. В Кремле исключали влияние рестрикций на «дальнейшее развитие торгово-экономических отношений» Москвы и Пекина.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Евгения Чернышова
Россия Китай ВТБ санкции платежи Шанхай
Материалы по теме
«Ъ» сообщил, что владелец AliExpress перестала принимать платежи в рублях
Бизнес
Часть крупных банков Китая перестала принимать платежи из России
Бизнес
Кремль оценил отказ китайских банков принимать платежи из России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Анклав и эксклав: что это, отличия, виды и примеры База знаний, 12:05
Прямую линию с Путиным снова совместят с пресс-конференцией Политика, 12:04
Сальдо запретил торговлю крепким алкоголем в приграничной зоне Политика, 12:01
Когда корпоративное обучение является частью производственного процесса РБК Компании, 12:00
Умер чемпион СССР по футболу в составе минского «Динамо» Михаил Вергеенко Спорт, 11:48
«Лаборатория Касперского» свернет деятельность в США из-за санкций Технологии и медиа, 11:44
Москва заняла первое место по темпам снижения ввода жилья в России Недвижимость, 11:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного Политика, 11:41
«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай» Финансы, 11:37
Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии Общество, 11:31 
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2900 пунктов. Что напугало инвесторов Инвестиции, 11:30
Шесть вещей, которые помешают вам сотрудничать с самозанятыми РБК Компании, 11:30
Как в Мадриде провели чемпионский парад сборной Испании. Фоторепортаж Спорт, 11:30
Путин открыл последний участок трассы от Москвы до Петербурга Политика, 11:28