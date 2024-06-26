Минфин сообщил о работе над платформой для расчетов в нацвалютах в БРИКС

В БРИКС, куда с января входят десять государств, идет разработка платформы для расчетов в национальных валютах, сообщили в Минфине. Система позволит проводить транзакции между странами напрямую и снизит влияние западных санкций

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Как отмечает газета, речь может идти, например, о цифровом рубле, юане или риале.

В условиях санкций со стороны Запада сейчас крайне высок спрос на создание инструментов для независимых расчетов между странами БРИКС, рассказал «Известиям» член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов. Он напомнил, что в настоящее время платежи между Россией и государствами Юго-Восточной Азии то и дело блокируются.

Единая платформа на основе цифровых и финансовых активов позволит добавить платежам обезличенности и, как следствие, независимости, пояснил эксперт. По его словам, это поможет снизить влияние третьих стран на международные расчеты. Создание такой инфраструктуры также повысит конкурентные преимущества стран БРИКС, считает член генсовета «Деловой России».

Нововведение особенно актуально на фоне новых ограничений Запада, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он напомнил, что июньский 14-й пакет санкций ЕС запретил европейским организациям подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В итоге иностранные компании могут опасаться использовать механизм из-за риска попасть под вторичные ограничения, указал эксперт.

Российские власти давно задумались о создании платежной системы для стран БРИКС, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В последний год они активно продвигают идею платежей в цифровых активах. Это должно облегчить проведение расчетов за товары и услуги между развивающимися странами, добавил он.

Президент Владимир Путин еще в марте подписал закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных транзакций. ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Криптовалюты, в том числе биткоин, к ЦФА не относятся.

Банки стран БРИКС, опасаясь вторичных санкций со стороны США и ЕС, сейчас зачастую перестраховываются и отказываются проводить платежи с России, добавила старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. По ее словам, в обычной ситуации банковская тайна должна защищать информацию о транзакциях. Однако с учетом нынешней рыночной практики новые формы цифровых расчетов пока более анонимны.

Для запуска новой платформы расчетов в национальных валютах, включая цифровые, нужно, чтобы все страны БРИКС внесли необходимые изменения в законодательство, уточнил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group.

Объединение БРИК было основано в 2006 году, в него изначально вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году к нему присоединилась ЮАР (South Africa) и объединение стало называться БРИКС. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. При этом название объединения осталось прежним.

Перспектива создания объединением своей единой валюты обсуждалась еще на XIV саммите БРИКС в июне 2022 года. О планах поднять этот вопрос на XV саммите в ЮАР министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил еще в январе 2023 года. Тогда он заявил, что «серьезные, уважающие себя страны» должны создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое «будет защищено от диктата извне».

О том, что страны БРИКС могут заняться созданием общей расчетной единицы, альтернативной доллару, также говорил глава российского Минфина Антон Силуанов. «Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснял министр.

В то же время шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал отмечал, что создание единой валюты БРИКС является долгосрочным проектом. «Думаю, сейчас нам надо работать над тем, чтобы достичь большей гибкости и проводить расчеты в национальных валютах, используя собственные системы, которые находятся за пределами традиционных западных систем», — говорил он.