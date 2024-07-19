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Финансы ,  
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Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

Цифровой банк из ОАЭ, открывавший счета россиянам, перестал принимать переводы в дирхамах из России. Ситуация с переводами в страну ухудшается, хотя такая возможность все еще остается, в основном благодаря крупным банкам
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Работающий в ОАЭ необанк Wio, до последнего времени принимавший денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты Wio банка.

В ОАЭ не так много банков, которые открывают счета гражданам России (даже при наличии Emirates ID, аналога вида на жительство), если человек не живет в стране постоянно и не работает в ОАЭ, но Wio это делает, сказал РБК основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко, обративший внимание на проблему.

«По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной», — сказал Авраменко.

Эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов подтвердил, что проблемы с переводами в банк Wio начались в июне 2024 года. По его информации, пока банк применяет этот запрет точечно и делает исключения для клиентов с очень значительными суммами в Wio банке.

Один из клиентов Wio банка рассказал РБК, что банк отклонил его денежный перевод в дирхамах из российского БКС Банка. Другой клиент пытался отправить средства из Казахстана, однако перевод был отклонен Wio, и по прошествии 15 дней деньги до сих пор не вернулись на счет. Поддержка Wio ответила пользователям, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой банка. В разговоре с одним из них представитель поддержки напомнил, что в вопросах приема и отправки платежей Wio регулируется Центробанком ОАЭ.

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Фото:Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

«Единственным вариантом отправить денежные средства из России [в ОАЭ] оставались дирхамы. В России официально не так много банков с ними работают. Если такую политику по запрету принятия дирхамов из России примут все банки ОАЭ, то не останется банковских безналичных методов перевода денежных средств», — предупреждает Авраменко. Однако пока гражданам России остаются доступными другие банки ОАЭ: «Например, клиенты могут сделать денежный перевод на счет в другой эмиратский банк, а затем внутри страны отправить средства на счет в Wio».

Wio мог быть привлекательным для российских клиентов и потому, что мог открывать счета онлайн, оформлять мультивалютные карты, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг, перечислил Авраменко. В команде банка есть выходцы из российского финтеха, которые внедрили в его процессы передовые технологии как в российских топовых банках.

«[Банк] был популярен среди россиян, у которых есть ВНЖ Дубая. Счет можно было открыть даже с российским паспортом, не приходя в офис, просто через приложение», — рассказал Рахманов.

Wio был основан в 2022 году в ОАЭ, штаб-квартира находится в Абу-Даби. Кредитная организация работает в форме цифровой платформы и обслуживает клиентов (юрлиц и физлиц) онлайн. По состоянию на декабрь 2023 года у банка было более 90 тыс. клиентов.

РБК направил запрос представителю Wio.

Почему Wio мог перестать принимать переводы из России

В целом ситуация с денежными переводами из России в ОАЭ ухудшилась, соглашаются опрошенные РБК эксперты. «Участились случаи, когда не принимают деньги из других стран на счета клиентов, у которых российский или белорусский паспорт, даже при наличии ВНЖ в ОАЭ», — говорит Рахманов. Он считает, что ситуация продолжит ухудшаться из-за давления западных финансовых регуляторов и риска вторичных санкций, поэтому наличие местного ВНЖ не является решением для граждан России или Белоруссии.

Клиенты из России никогда не являлись для Wio целевыми, и банк «в принципе всегда неохотно открывал счета русским клиентам, поэтому вполне вероятно, что они могли перестать принимать платежи, связанные с Россией, чтобы не усложнять работу своему комплаенсу», говорит партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова. Она добавляет, что причиной остановки переводов могло стать не решение самого Wio, а проблема на уровне его банка-корреспондента. «Работу с русскими клиентами в современных реалиях могут позволить себе только крупные банки ОАЭ. Их комплаенс-отделы уже научились работать с русскими клиентами, и объемы операций позволяют банкам развивать это направление», — резюмирует Попова.

Проблемы с международными денежными переводами из России начались в 2022 года после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине. Ситуация усложнилась с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. В июне США расширили механизм вторичных санкций, из-за этого количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, возрастает в разы. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Московской биржи и ее структур, что привело к остановке торгов долларом и евро в России.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
розничные банки Денежные переводы санкции
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