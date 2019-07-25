Банк Турции резко снизил ключевую ставку после отставки его главы

Банк Турции снизил ключевую ставку более чем на 4 процентных пункта после того, как президент страны сменил главу регулятора. Смягчения денежно-кредитной политики аналитики ждут и от российского ЦБ на заседании в пятницу

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Банк Турции снизил ключевую ставку с 24 до 19,75% годовых, сообщается на сайте регулятора страны.

В начале июля председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку из-за отказа снижать процентные ставки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в ходе нескольких экономических встреч говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако он «не делал того, что был должен». Главой ЦБ стал бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

В сентябре 2018 года турецкий центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,25 процентных пункта, чтобы поддержать стремительно снижавшийся курс лиры, и с тех пор не менял ее. На следующий день за решением Банка Турции об ужесточении денежно-кредитной политики последовало первое с 2014 года повышение ключевой ставки Банка России.

Сейчас экономисты ждут от российского ЦБ смягчения денежно-кредитной политики на заседании в пятницу, 26 июля: таков консенсус-прогноз всех 32 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Однако коррекция, по их мнению, будет небольшой — на 0,25 процентных пункта, до 7,25% годовых. Решение Банка Турции масштаб снижения ставки Банка России, по мнению опрошенных РБК экономистов, не увеличит.

«Ситуация немного напоминает «прошлый год наоборот», но здесь, скорее, дело в общей для развивающихся рынков тенденции по пересмотру ожиданий по ставкам в базовых валютах вниз, а не влияния этих развивающихся рынков друг на друга», — рассуждает главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.