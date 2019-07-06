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Эрдоган сменил главу Центробанка Турции

Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая ушел в отставку. Его должность занял заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал, сообщает правительственная газета Resmi Gazete. Документ о кадровых перестановках подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Четинкая занимал должность главы ЦБ с 2016 года. О причинах его отставки не сообщается, однако источники Reuters считают, что Эрдоган и министр финансов Турции Берат Албайрак потребовали его отставки после того, как Четинкая отказался уйти добровольно из-за разногласий в проводимой ЦБ политике. В частности, отмечает агентство, он не хотел снижать процентные ставки.

«Президент и министр финансов потребовали его отставки, но Четинкая напомнил о независимости банка и отказался уйти», — сказал один из источников Reuters.

Экономика
Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года

В заявлении 6 июля, передает агентство, Центральный банк сообщил, что продолжит работать независимо и что новый управляющий сосредоточится на поддержании стабильности цен в качестве своей основной цели.

Согласно прогнозам, ЦБ может смягчить денежно кредитную-политику на заседании 25 июля, если в этом месяце лира не пострадает из-за угрозы санкций США в связи с покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Финансы
ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку

В марте турецкая экономика впервые с 2009 года вошла в рецессию. В сентябре 2018 года ЦБ, вопреки намерениям Эрдогана, повысил базовую процентную ставку сразу на 6,25 п.п. — с 17,75 до 24% годовых в попытке замедлить инфляцию.

По отношению к доллару турецкая лира с начала 2018 года потеряла более 40%. В августе рост потребительских цен в стране ускорился до 17,9% в годовом выражении (еще в июле этот показатель был 15,85%).

Теги: Турция, Центробанк, Реджеп Тайип Эрдоган, рецессия
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