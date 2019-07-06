Эрдоган сменил главу Центробанка Турции

Председатель центрального банка Турции Мурат Четинкая ушел в отставку. Его должность занял заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал, сообщает правительственная газета Resmi Gazete. Документ о кадровых перестановках подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Четинкая занимал должность главы ЦБ с 2016 года. О причинах его отставки не сообщается, однако источники Reuters считают, что Эрдоган и министр финансов Турции Берат Албайрак потребовали его отставки после того, как Четинкая отказался уйти добровольно из-за разногласий в проводимой ЦБ политике. В частности, отмечает агентство, он не хотел снижать процентные ставки.

«Президент и министр финансов потребовали его отставки, но Четинкая напомнил о независимости банка и отказался уйти», — сказал один из источников Reuters.

В заявлении 6 июля, передает агентство, Центральный банк сообщил, что продолжит работать независимо и что новый управляющий сосредоточится на поддержании стабильности цен в качестве своей основной цели.