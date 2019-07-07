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Политика ,  
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Эрдоган назвал причину увольнения председателя ЦБ Турции

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку из-за отказа снижать процентные ставки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Hurriyet.

По словам Эрдогана, в ходе нескольких экономических встреч он говорил главе ЦБ о необходимости снижения ставок, однако он «не делал то, что был должен».

Высокопоставленный турецкий экономист сказал Reuters, что неожиданное увольнение Четинкая может еще больше подорвать восприятие независимости банка.

«В то время как дебаты о независимости Центрального банка продолжаются, устранение Четинкая, который, очевидно, сопротивлялся некоторым мерам, и его замена, только подпитывает эти дебаты», — подчеркнул он.

Об отставке Мурата Четинкая стало известно 6 июля. Четинкая занимал должность председателя Центробанка Турции с 2016 года. На его пост был назначен заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.

Как сообщил 6 июля ЦБ Турции, Мурат Уйсал в своем первом заявлении сказал, что банк продолжит проводить независимую денежно-кредитную политику, направленную на достижение стабильности цен.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, увольнение, председатель, ЦБ, Турция, причина
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