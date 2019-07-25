Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

Минимального уровня европейская валюта достигла впервые с марта 2018 года. С тех пор она постоянно стоила выше 70 рублей

Биржевой курс единой европейской валюты на Московской бирже упал ниже 70 рублей. По состоянию на 15:35 мск евро на минимуме стоил 69,96 руб.

Последний раз ниже 70 рублей биржевой курс опускался 12 марта 2018 года. Тогда европейская валюта росла в цене.