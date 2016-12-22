ЦБ поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

Банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку — она выросла на 0,25 п.п., до 7,5%. При этом регулятор резко повысил прогноз по инфляции — к концу 2019 года она может составить 5,5%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России по итогам заседания совета директоров 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%.

Одновременно с объявлением ключевой ставки ЦБ сообщил, что продлит паузу в закупках валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года (ранее паузу планировалось держать до конца сентября).

ЦБ признал, что с предыдущего заседания совета директоров регулятора в июне внешние условия изменились, что существенно усилило проинфляционные риски. Банк России резко повысил прогноз по инфляции. Если раньше предполагалось, что к концу 2018 года инфляция составит 3,5–4%, а в 2019 году временно превысит таргет в 4%, вернувшись к 4% в начале 2020 года, то теперь к концу 2018 года ЦБ ждет инфляцию на уровне 3,8–4,2%. В первом полугодии инфляция, по прогнозам регулятора, «достигнет максимума», а на конец 2019 года составит 5–5,5%. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует ЦБ — к тому времени эффекты от ослабления рубля и запланированного на начало 2019 года повышения НДС будут исчерпаны.

В релизе, посвященном ставке, ЦБ отмечает, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза» и «учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Возвращение годовой инфляции к 4% происходит быстрее, чем ожидалось, констатирует ЦБ. Кроме того, инфляционные ожидания населения и предприятий повысились на фоне курсовой волатильности. Причина ослабления рубля, в свою очередь, — отток капитала из-за «внешних условий».

Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированность, считает регулятор.

Рубль резко укрепился после объявления о повышении ставки и продлении паузы в закупке валюты. В 13:28 мск доллар торговался по 68,4 руб., к 14:08 достиг 67,60. Евро до повышения ставки стоил 80 руб., к 14:08 — 79,09.

Решение ЦБ — «абсолютное правильное», это «очень важный момент для стабилизации рыночных настроений и снижения инфляционных рисков», сказал РБК директор аналитического департамент «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов — единственный из аналитиков (согласно консенсус-прогнозу Reuters), предсказавший увеличение ставки. «Решения Центробанка принимаются в первую очередь через призму влияния на инфляционные риски. Очень хорошо, что Центробанк признал опасность серьезного ускорения инфляции», — указал Тремасов.

Однако важным фактором остаются санкции. «Сейчас российские рынки в подвешенной ситуации, и любой оптимизм наталкивается на понимание, что в любой момент могут быть санкции», — добавляет Тремасов. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от внешней ситуации к моменту следующего заседания ЦБ, указывает экономист, еще полтора месяца назад повышение ставки было маловероятным.

Дальнейшие действия ЦБ будут связаны с состоянием рынка — сегодняшний релиз регулятора не дает ответа, как Банк России видит долгосрочную траекторию ставки, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Фактически ЦБ говорит, что то, что мы видим на рынке, — это не просто краткосрочная волатильность, а некое структурное изменение рынков, которое будет оказывать эффект на инфляцию, отмечает аналитик. Исходя из того что ЦБ быстро развернул цикл снижения ставки, логично было бы предположить, что ставка продолжит повышаться в дальнейшем. Если ставка останется на уровне 7,5%, это будет означать, что сейчас ЦБ поддался рыночной панике, считает Орлова. Укрепление рубля мало связано с динамикой ставки, а обусловлено приостановкой покупки валюты, указывает она.

Впервые с девальвации

Это первое повышение ключевой ставки ЦБ с декабря 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля к доллару и евро ЦБ в течение одной недели поднял ставку с 9,5 до 10,5%, а потом — сразу до 17%.

До сегодняшнего заседания ЦБ трижды подряд оставлял ставку неизменной. В июльском релизе регулятор объяснял свое решение тем, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Кроме того, ЦБ отмечал неопределенность относительно внешних условий и неясность того, как на инфляционные ожидания населения повлияет повышение налога на добавленную стоимость в начале 2019 года.

​С тех пор обстановка на рынках заметно изменилась. В августе Госдепартамент США объявил о планах ввести санкции против России в связи с делом об отравлении семьи Скрипалей в Великобритании. Кроме того, был опубликован сенатский законопроект о расширении санкций в отношении Москвы. Это спровоцировало массовый выход иностранных инвесторов из российских инструментов. Средняя доходность гособлигаций России (по индексу RGBI) с начала августа выросла к 10 сентября с 7,68 до 9,1% (максимальный уровень с июня 2016 года). Рубль также обновлял более чем двухлетние минимумы к доллару и евро. На фоне турбулентности на финансовых рынках ЦБ до конца сентября отказался от закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, а Минфин несколько раз не мог провести аукционы по размещению ОФЗ.

Впрочем, в последние дни российская валюта несколько укрепилась, а доходность ОФЗ упала. Как объясняли опрошенные РБК аналитики, это произошло вследствие корректировки на рынках — российские активы были явно «перепроданы».

4 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что факторов, говорящих в пользу снижения ставки, немного, и значительное число факторов — в пользу сохранения ставки. В то же время глава ЦБ отметила, что есть и такие факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки. Уже после слов главы ЦБ от властей последовало несколько заявлений не в пользу ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования», а помощник президента Андрей Белоусов оценил повышение ставки как «крайне нежелательное действие», которое затормозит инвестиционную активность и приведет к дополнительным бюджетным расходам.