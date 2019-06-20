Bloomberg узнал об уверенности Трампа в полномочиях уволить главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп считает, что у него есть все необходимые полномочия для того, чтобы снять с должности главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, глава государства заявил об этом своим доверенным лицам в среду, 19 июня. Однако, как отметили источники, Трамп пока не собирается увольнять Пауэлла.

Эта информация появилась спустя несколько часов после того, как Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания управляющих ФРС заявил о планах доработать свой четырехлетний срок несмотря на критику Трампа.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что основной проблемой американской экономики является существование ФРС. По его мнению, регулятор не понимает происходящего в стране. Кроме того, Трамп раскритиковал и главу ФРС Джерома Пауэлла, которого он сам же и выдвинул на этот.