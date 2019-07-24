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Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ
ЦБ в пятницу вновь снизит ключевую ставку, уверены экономисты. Инфляция замедляется слишком быстро, а экономика растет слишком медленно, но на резкое смягчение политики регулятор не решится
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п. Впрочем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку

Вероятность снижения ключевой ставки в пятницу сразу на 50 б.п. очень низка, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: это возможно лишь в случае очередного прилива оптимизма на развивающиеся рынки либо позитивной реакции ЦБ на решение Банка Турции по ключевой ставке (он будет заседать в четверг).

Рынок уже «снизил» ставку

Рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. как данности, замечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. Любые значительные отклонения скажутся на российских облигациях: цены ОФЗ могут позитивно отреагировать как на снижение на 50 б.п., так и на четкий ориентир со стороны ЦБ по снижению ставки на следующем заседании, которое состоится 6 сентября 2019 года.

К удивительным для экономистов решениям по ставке исторически приводила динамика валютного курса накануне заседания, говорит главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков: на фоне ослабления рубля директора чуть чаще склонялись в пользу более жесткого решения, на фоне укрепления — чаще удивляли рынок мягкостью. Но сегодня валютный рынок не дает поводов ждать «мягкого сюрприза», считает он. По итогам 14 июня, когда ЦБ в прошлый раз принимал решение по ставке, доллар стоил 64,4 руб., 23 июля американская валюта торговалась вокруг 63,2–63,3 руб.

Какие факторы помогут ЦБ смягчить политику

  • Экономическая активность остается слабой, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: по оценке Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале.
  • Из-за слабого потребительского спроса базовая инфляция (не учитывает рост тарифов на ЖКУ и цен на овощи и фрукты) в июне замедлилась до 3,85% в годовом выражении, пишут в обзоре аналитики Росбанка.

Экономика
ЦБ рассмотрит возможность снижения процентной ставки на 0,5% в июле

  • Общая потребительская инфляция замедлилась в июне до 4,7% в годовом выражении, к середине июля, судя по недельным данным, — до 4,5%. К декабрю она может затормозить до 3,9–4%, а в первом квартале 2020 года — до 3,2–3,3%, прогнозирует Полевой. ЦБ сейчас ожидает инфляцию в конце года в диапазоне 4,2–4,7%.
  • При этом рост розничного кредитования стал замедляться, и он замедлится еще сильнее, когда с 1 октября 2019 года вступят в силу ограничительные меры ЦБ, указывает Полевой.
  • Инфляция в этом году снижалась неожиданно быстро как для рынка, так и для регулятора, отмечают экономисты Citi: ЦБ поступательно снижал прогноз по росту цен на конец года с 5–5,5% в конце декабря 2018 года до 4,2–4,7% в июне 2019 года.

Почему ЦБ не будет радикально снижать ставку

  • Из-за неопределенности, связанной с грядущим урожаем и ценами на бензин, ЦБ не станет резко смягчать политику, считают аналитики Росбанка.
  • Мировые регуляторы действуют не по прогнозу ЦБ. Базовый июньский прогноз ЦБ предполагает, что ставка ФРС США останется неизменной, а ставка Европейского центрального банка будет повышаться, отмечает Полевой: при этом от ЕЦБ экономисты ждут смягчения риторики или даже снижения ставки на текущей неделе, а в снижении ставки ФРС США на заседании 31 июля 2019 года они уверены.
  • Инфляционные ожидания, несмотря на снижение инфляции, остаются на уровне 9,4% (незначительно выросли с 9,3% в мае), замечают аналитики Citi, но сейчас больше опасений вызывает именно замедление роста цен на фоне слабого экономического роста. Поэтому ЦБ снизит ставку, доведет ее до нейтрального диапазона 6–7% к середине 2020 года, но из-за незаякоренных инфляционных ожиданий вряд ли опустит существенно ниже его верхней границы, уточняют они.

Роль правительства

В среднесрочной перспективе траектория снижения ключевой ставки будет зависеть от того, как будут расходоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишут экономисты Росбанка. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах Минфина инвестировать часть средств ФНБ в проекты внутри страны, когда его ликвидная часть достигнет 7% ВВП. Такие инвестиции будут знаменовать ослабление фискальной политики, приведут к эскалации среднесрочных инфляционных рисков и замедлят смягчение денежно-кредитной политики, предупреждают эксперты Росбанка. О рисках для экономики из-за планов правительства говорила Набиуллина: по ее словам, такие меры могут привести к снижению конкурентоспособности российской продукции за счет укрепления рубля, а также к росту уязвимости экономики к внешним факторам.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Ставка ЦБ, Прогноз
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