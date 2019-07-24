Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ

ЦБ в пятницу вновь снизит ключевую ставку, уверены экономисты. Инфляция замедляется слишком быстро, а экономика растет слишком медленно, но на резкое смягчение политики регулятор не решится

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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п. Впрочем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Вероятность снижения ключевой ставки в пятницу сразу на 50 б.п. очень низка, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: это возможно лишь в случае очередного прилива оптимизма на развивающиеся рынки либо позитивной реакции ЦБ на решение Банка Турции по ключевой ставке (он будет заседать в четверг).