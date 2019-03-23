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Турция расследует отчет JP Morgan после прогноза о падении лиры
Аналитики JP Morgan посоветовали инвесторам вкладываться в доллары вместо лир и обратили внимание на неустойчивые темпы падения турецких активов в иностранной валюте. В Анкаре эти рекомендации сочли манипулятивными
Фото: Mark Lennihan / AP

Турецкое агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) и Совет по рынкам и капиталам инициировали собственные расследования в отношении американского финансового холдинга JP Morgan Chase & Co. (входит в «большую четверку» банков США, наряду с Bank of America). Об этом со ссылкой на соответствующие заявления регуляторов сообщает турецкое госагентство Anadolu.

Их действия, по его данным, связаны с опубликованным JP Morgan 22 марта отчетом. Его содержание в Анкаре сочли «манипулятивным» и «вводящим в заблуждение». В связи с этим в BDDK, как указали в пресс-службе, получили множество жалоб «относительно нестабильности на финансовых рынках [после выхода отчета] и убытков и ухудшении репутации [турецких] банков».

Учитывая это, «будет проведен необходимый административный и правовой процесс», указали в агентстве банковского регулирования Турции.

В республиканском Совете по рынкам и капиталам в свою очередь заметили, что опубликованный JP Morgan отчет, по их данным, «оказал спекулятивное влияние на акции, которые торгуются на турецкой фондовой бирже Borsa İstanbul (особенно на акции банков)», отмечает Anadolu.

Остальные детали о произошедшем не приводятся. Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется.

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты. Ссылаясь на недавнее снижение чистых валютных резервов Турции, они, по данным агентства, прогнозировали укрепление доллара США по отношению к турецкой лире до уровня 5,9 лиры за доллар. В отчете также говорилось, что темпы падения турецких активов в иностранной валюте неустойчивы.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: JP Morgan, Турция
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