ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT. Что важно знать

Евросоюз ввел первые санкции против созданного Банком России российского аналога SWIFT — СПФС. Эти действия могут привести к отказу некоторых иностранных банков от системы, однако массового исхода не ожидается, говорят эксперты

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Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций принял решение запретить организациям из стран ЕС использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая была создана Банком России как отечественный аналог международной системы SWIFT, сообщил Совет ЕС. Это первые западные санкции против СПФС.

РБК разбирался, кого затронут новые санкции, как они повлияют на работу СПФС и международные переводы.

Что запретил Евросоюз

Европейским банкам и компаниям, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или к «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений». Участники рынка также не должны будут совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза. Как отмечает Еврокомиссия, такой список будет вести Совет ЕС. Пока в нем нет ни одного наименования.

Как говорится в санкционном регламенте ЕС, запрет не коснется организаций европейских собственников, созданных и действующих в России, в том числе дочерних банков кредитных организаций Евросоюза. Принятое решение также не запрещает организациям ЕС взаимодействовать с российскими неподсанкционными банками и компаниями, использующими СПФС, при условии, что сами европейские операторы к СПФС не подключены.

Также решение ЕС устанавливает определенные исключения для подключения к СПФС работающих за пределами России европейских организаций «во избежание непредвиденных последствий для финансирования и оплаты законных деловых операций». К таким исключениям, прописанным в новом регламенте, относятся сделки по приобретению, импорту или транспортировке в Евросоюз/через ЕС:

российского природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды;

нефти и нефтепродуктов в ранее разрешенных случаях (так, Венгрия и Словакия получили право ввозить российскую нефть до конца 2024 года);

лекарств, медицинской продукции, сельскохозяйственных товаров и продовольствия, включая зерно и удобрения, из России.

Также такое подключение будет возможно для целей возврата долга в адрес гражданина или юридического лица ЕС, выплаты пенсии европейскому лицу.

Исключения прописаны и для запрета на транзакции с неевропейскими организациями, которые войдут в будущий черный список. Они будут возможны в случае, если такие операции необходимы для обеспечения продовольственной безопасности третьих стран, гуманитарных целей и т.д.

Как сейчас работает российский аналог SWIFT

СПФС — это канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, которые используются при совершении внутренних и трансграничных переводов. Система была создана в 2014 году на случай отключения российских банков от SWIFT, чтобы у них сохранилась возможность осуществлять транзакции. Власти задумались о разработке альтернативного сервиса передачи финансовых сообщений после секторальных санкций против российских кредитных организаций.

Актуальность СПФС возросла в 2022 году на фоне новых масштабных ограничений против российского финансового сектора, когда от SWIFT были отключены крупнейшие банки. Сейчас от SWIFT напрямую отключены Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Сложности при пользовании системой также могут возникнуть и у других банков, находящихся под блокирующими санкциями западных стран. Кроме того, Банк России с 1 октября 2023 года запретил российским банкам использовать SWIFT для внутренних переводов — они должны обмениваться финансовыми сообщениями только через собственные банковские системы, сервисы сторонних российских компаний или через СПФС.

По данным ЦБ на начало 2024 года, к СПФС подключено 557 банков и компаний, из которых 159 участников являются нерезидентами из 20 стран. Список пользователей российского сервиса не раскрывается.

За январь—сентябрь 2023 года трафик в системе составил 160 млн сообщений, что в 2,7 раза превышает результат за аналогичный период 2022 года. Банк России в основных направлениях развития финансового рынка до 2026 года отмечал, что продолжит работу по развитию функционала и увеличению числа участников СПФС, в том числе за счет подключения иностранных партнеров российских организаций. Для сравнения: к SWIFT подключено более 11 тыс. организаций более чем из 200 стран и территорий, а трафик составляет свыше 8,4 млрд сообщений.

Что означают санкции ЕС на СПФС

Санкции против СПФС могут привести к выходу ряда неевропейских банков из российской системы, а также к отказу от вступления в СПФС новых участников из-за риска попадания в черный список, считает эксперт по вопросам борьбы с финансовой преступностью Джордж Волошин: «Для таких банков существует риск потери доступа к услугам клиринга в евро, предоставляемым банками еврозоны».

Возможности передачи финансовых сообщений между российскими банками и компаниями с любыми иностранными партнерами будут ограничены, соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. По ее словам, банки даже в дружественных юрисдикциях могут соблюдать законодательство ЕС, а операции с участием СПФС теперь могут рассматриваться как обладающие повышенной «токсичностью».

Поскольку СПФС используется для взаимодействия с организациями преимущественно из дружественных юрисдикций, то вряд ли стоит ожидать массовых отказов от ее использования, не согласен глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Но он признает, что многое будет зависеть от правоприменения и от степени санкционного давления на банки третьих стран.

Юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко тоже не ожидает массовых отключений иностранных игроков от СПФС после санкций на систему. Он объясняет это тем, что участники российской системы за рубежом — это финансовые организации из дружественных юрисдикций, часть из которых подвержены санкционному давлению США и ЕС (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Куба), и банки этих стран нередко не ведут (а иногда и не могут вести) деятельность с европейскими контрагентами.

На фоне всех ограничений против России санкции против СПФС не выглядят как что-то катастрофическое и не должны каким-то принципиальным образом повлиять на ее работу, считает юрист Forward Legal Олесь Груздев: «Все, кто соблюдает европейские санкции, к СПФС и так не подключались. Ключевыми участниками СПФС являлись банки из государств, которые уже не одно десятилетие находятся под санкциями США, ЕС, и им не страшны никакие санкции ЕС против России: Иран, Венесуэла и т.д.».

По каким правилам будет вестись черный список банков — участников СПФС, пока не ясно. По словам Прохорова, отследить использование российской альтернативы SWIFT — не самая простая задача. «Участники системы могут публично раскрывать свое участие в ней, а могут и не раскрывать, тогда получить эту информацию может уполномоченный финансовый регулятор соответствующей юрисдикции. Таким образом, легкого доступа к данной информации у санкционеров нет», — объясняет эксперт.

Волошин считает, что Совет ЕС постарается сконцентрироваться на тех финансовых институтах, которые участвуют в сделках по ввозу в Россию военной продукции, товаров двойного назначения и любых товаров, импортируемых в нарушение европейских санкций. «Отсутствие четких критериев для внесения банков в новый черный список, скорее всего, будет трактоваться расширительно, то есть сам факт участия в СПФС, вне зависимости от характера обрабатываемых транзакций, будет рассматриваться как прямой риск утраты доступа к корреспондентским счетам в ЕС», — рассуждает эксперт.

Второй аспект санкций — запрет европейским банкам использовать СПФС — имеет мало практического значения, так как в настоящее время в СПФС нет участников на территории ЕС, предполагает Волошин. При этом, по его мнению, филиалы, представительства и дочерние организации банков ЕС в России смогут и дальше пользоваться СПФС в пределах страны.

Какие есть альтернативы В двухсторонних отношениях банки могут выстроить передачу информации без СПФС, говорит Прохоров: «В части канала взаимодействия — интернет-канал с шифрованием и средствами аутентификации пользователей для верификации принадлежности передаваемых сообщений». Волошин отмечает, что банкам для обмена сообщениями также остаются доступны факс, электронная почта, мессенджеры и голосовые инструкции, передаваемые любым доступным способом. Но все эти методы громоздки, подвержены высокому риску ошибок и малонадежны, предупреждает эксперт. Он также обращает внимание, что российские банки по-прежнему могут использовать SWIFT, если они не находятся под санкциями западных стран и не утратили корреспондентские отношения с банковской системой ЕС по иным причинам.

Как санкции повлияют на международные переводы

Глубоко интегрированные в мировую финансовую систему банки из дружественных стран и до текущих ограничений зачастую весьма серьезно воспринимали риски вторичных санкций, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он приводит в пример банки Китая и Турции, с которыми уже возникали перебои в проведении транзакций.

«Бесперебойность расчетов с ними в текущих условиях не может быть гарантирована. И проблема здесь не в используемых системах передачи финансовых сообщений, а в комплаенсе, который, в частности, учитывает требования и рекомендации Минфина США, европейских регуляторов, чтобы сохранить интеграцию соответствующих кредитных организаций в мировую финансовую систему», — отмечает Беликов. Он считает, что у проблемы пока нет решения и использование каких-то организационно-технических альтернатив здесь не поможет.

Для снижения санкционных рисков кредитные организации из СНГ и Китая могут начать использовать другие банки как посредников при передаче финансовых сообщений через СПФС, допускает Груздев. По его словам, удлинение цепочки может привести к удорожанию транзакций.

После ужесточения режима вторичных санкций за связь с российскими банками в конце 2023 года механизм проведения расчетов по импортно-экспортным операциям серьезно усложнился, новые ограничения усилят этот эффект, считает партнер практики международного торгового права, таможни и санкций «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Владимир Ефремов. В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, по которому иностранные банки могут подпасть под ограничения за сопровождение операций с подсанкционными лицами и сделок по поставкам российскому ОПК. В ходе последнего раунда американских санкций угроза вторичных санкций была распространена и на контакты иностранных банков с российскими подсанкционными лицами, в первую очередь кредитными организациями.

Проведение трансграничных платежей, несомненно, усложнится, однако эффект ограничений несколько сглаживается тем, что и до введения санкций к СПФС было подключено сравнительно небольшое количество нерезидентов и система не была широко востребована для проведения трансграничных платежей, говорит Винокурова.

«Продолжающееся санкционное давление должно стимулировать развитие альтернативных способов трансграничных расчетов, в том числе с использованием цифровых финансовых активов в соответствии с изменениями законодательства, а также путем легализации применения криптовалют для таких расчетов», — прогнозирует Прохоров. Ефремов допускает, что из-за санкционных ограничений будут созданы специальные банки-корреспонденты, ответственные за проведение платежей в отношении той или иной страны, а также ожидает увеличения доли расчетов в криптовалюте.