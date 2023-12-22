Байден разрешил вводить санкции против банков за сделки с российским ОПК
Президент США Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.
В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах.
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