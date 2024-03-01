Банки назвали переводы за рубеж самым важным направлением работы

Развитие трансграничных переводов и валютных операций представляет высокий интерес для большинства российских банков, показал опрос Б1 и НКР. Кредитные организации сталкиваются с ограничениями по этим направлениям с 2022 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Подавляющее большинство российских банков — 88% — в 2024 году намерены развивать продукты, связанные с валютными операциями, внешнеэкономической деятельностью и трансграничными переводами. Такой вывод содержится в исследовании рейтингового агентства НКР и группы компаний Б1 «Адаптация и стабильность. Как банковская система пройдет 2024 год», которое изучил РБК. Эти направления развития вызывают у банков наибольший интерес по сравнению, например, с цифровым рублем, экосистемными сервисами, рассрочкой и т.д.

«Это можно объяснить стремлением компенсировать ущерб данным направлениям бизнеса от геополитических факторов, сохраняющимся высоким спросом на трансграничные операции и расширением внешнеэкономических связей с дружественными иностранными государствами», — пишут авторы.

Авторы исследования в декабре 2023-го — январе 2024 года провели опрос финансовых директоров 33 российских банков. В опросе приняли участие как крупнейшие, так и средние кредитные организации, суммарная доля активов которых составляет 65% от общих активов российской банковской системы. В частности, из десяти крупнейших банков участниками исследования стали восемь.

О высокой заинтересованности в развитии трансграничных переводов сообщили 18 банков (56%), для восьми кредитных организаций (25%) оно представляет средний интерес, а для шести — низкий. Развитие продуктов в валютах дружественных стран и внешне-экономической деятельности представляет высокий интерес для половины участников опроса.

«Ситуация с проведением валютных операций сейчас складывается непросто. С одной стороны, Россия продолжает налаживать и развивать хозяйственные связи с дружественными странами, в основе чего всегда лежит возможность проведения взаимных расчетов и платежей. С другой — функционирование расчетов в рамках банковских систем осложняется из-за угрозы санкционного давления со стороны Запада на партнеров из дружественных стран», — объясняет партнер Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям финансового сектора Геннадий Шинин. Несмотря на санкции, банки продолжают осуществлять расчеты с рядом дружественных стран и в ближайшей перспективе продолжат развивать корреспондентские отношения и схемы взаиморасчетов со странами СНГ и партнерами из Китая, Турции, Ближнего Востока, добавляет он. Однако в будущем трансграничные расчеты могут выйти на новый уровень без участия традиционной банковской системы. Например, для этого может использоваться криптовалюта, допускает Шинин.

В то же время большинство банков слабо заинтересованы в развитии зеленого финансирования (низкий интерес к этой сфере отметил 21 банк, девять — средний, высокий — ни один), сервисов рассрочки BNPL (17 банков — низкий, и только четыре — высокий), а также цифровых финансовых активов (из 23 выбравших это направление низкий интерес у 14 банков). Относительно невысок и интерес к цифровому рублю: 13 кредитных организаций оценили его как низкий, столько же — как средний. Высокий интерес проявили только шесть банков.

Зачем банкам валютные операции и переводы

Российские банки с начала 2022 года, то есть после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине, сталкиваются с трудностями при проведении международных расчетов. Многие из них отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, и даже вне зависимости от доступа к SWIFT переводы в долларах или евро недоступны для санкционных банков. Кроме того, с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России. В результате крупные банки начали искать альтернативные способы проведения трансграничных переводов, заменяя доллары и евро на рубли и валюты дружественных стран. Директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин отмечал, что теперь банки вынуждены проводить трансграничные денежные переводы «бочком и ползком».

Ситуация усложнилась после того, как в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. После этого возникли сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах. Например, как сообщали «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, некоторые банки этой страны с начала 2024 года начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физическим лицам из России, которые хотят открыть карты.

Оснований полагать, что в ближайшее время геополитические риски снизятся, нет, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Наоборот, проблемы начали возникать с Китаем, Турцией и ОАЭ. Поэтому, по мнению эксперта, банки будут увеличивать географию переводов и налаживать сотрудничества с новыми юрисдикциями. «Внимание здесь можно обратить не только на популярные сейчас Турцию и Китай, но также и на страны Африки. Как и банки, компании, занимающиеся ВЭД, вынуждены осваивать новые рынки, и не исключено, что обеспечение качественных и быстрых переводов в нетрадиционные сейчас юрисдикции станет именно тем преимуществом, которое позволит данным направлениям развиваться в долгосрочной перспективе», — предполагает юрист.

Сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам Алексей Маслов считает, что сейчас для банков важно уделить внимание усилению команд, которые занимаются этими направлениями. «Процессы, связанные с валютными операциями, стали очень трудозатратными. Корреспондентские счета просто по переписке теперь не открыть, представителям российских банков нужно ехать к иностранным партнерам и знакомиться с ними лично. Иногда для достижения результата следует совершить несколько визитов. Поэтому нужно, чтобы для развития валютных продуктов и трансграничных переводов было достаточно ресурсов. При этом желательно, чтобы специалисты знали несколько языков. Чтобы, например, с банками Китая договариваться на китайском, а с банками ОАЭ — на арабском», — рассуждает эксперт.

О чем еще говорят банки

88% опрошенных организаций в бизнес-планировании на 2024 год исходили из среднегодового значения ключевой ставки в диапазоне 12,5–15%. Это меньше фактического значения ставки, которая сейчас составляет 16%. «Данный результат можно трактовать как ожидание умеренного снижения ключевой ставки в течение 2024 года по мере замедления инфляции. Только 6% опрошенных ожидают чуть более высокого значения среднегодовой ключевой ставки, еще 6% закладывают более быстрое ее снижение», — объясняют авторы исследования.

В целом все участники опроса рассчитывают на сохранение курса рубля на достигнутых значениях. Курс 90–100 руб. за доллар заложили в планы на 2024 год 73% респондентов. Оставшиеся банки ожидают курс в диапазоне 80–90 руб. за доллар. Сейчас доллар торгуется примерно в районе 92 руб.

42% участников опроса ожидают роста чистой прибыли в 2024 году, еще 24% — сохранения. Это свидетельствует об успешной адаптации банковского сектора к стоящим перед ним вызовам, считают в НКР и Б1. Однако оставшиеся 9% опрошенных опасаются снижения чистой прибыли, которое сами характеризуют как «значительное».