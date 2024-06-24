ЕС принял 14-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России из-за военных действий на Украине, сообщает Совет ЕС.
Меры включают:
- ограничения против 116 физических и юридических лиц;
- ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты;
- меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога SWIFT;
- запрет для политических партий, неправительственных организаций, аналитических центров и СМИ получать финансирование от источников в России
- экспортные ограничения в отношении 61 компании (часть из них из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения;
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