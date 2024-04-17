Часть крупных банков Китая перестали принимать платежи из России

Еще несколько банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России, выяснили «Известия». Газета связывает ситуацию с риском вторичных санкций США

Крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России, рассказал источник «Известий» и подтвердил гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) России Алексей Егармин.

Газета напоминает, что ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта. Источник «Известий» уточнил, что не прошло и вернулось порядка 80% транзакций. По его словам, список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из России, расширился еще на четыре организации, включая крупнейший ICBC.

«Известия» в конце февраля уже сообщали, что платежи из России перестал принимать ICBC, а также China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в Китае. Банки ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов, уточнял источник газеты.

Егармин эту информацию подтвердил. Он указал, что особенно усложнились расчеты за промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты Китай все еще может пропускать.

Источник издания также сообщал, что новые ограничения ввел и Bank of China: теперь лишь небольшая доля операций проходит из России в этот банк. Он подчеркнул, что сегодня отправить юани в КНР — большая проблема. Из-за этого импорт оборудования в апреле оказался крайне затруднен и в мае ничего не изменится. Прежде всего сложности касаются крупнейших банков КНР, однако в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские финорганизации, отметил собеседник.

Как уточнил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, небольшие игроки тоже начинают следовать примеру крупных банков и вводить ужесточения. Китайские кредитные организации, по его словам, стали возвращать около 70–80% транзакций: сначала платеж долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции. Причину не объясняют, подчеркнул эксперт.

Новые ограничения связаны с риском вторичных ограничительных мер, объяснил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Он пояснил, что, несмотря на дружбу России с Китаем, банки КНР не готовы идти на полную конфронтацию с западными странами. По словам Порошина, рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с России, юани отправляются в Китай, пояснил эксперт.

В середине января Bloomberg писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам. Источники агентства связывали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial, сообщили «Ведомости», назвав его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения. Проблема касалась не только системы SWIFT, но и российской СПФС, а также китайской CIPS. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

Американско-китайский торговый баланс значительно больше, чем между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснял тогда Порошин.

Помимо Китая трудности с осуществлением расчетов у России возникли с Турцией и ОАЭ, платежи из России в Казахстан начали проходить с задержками на две-три недели, пишут «Известия». Россия осуждает и считает незаконными западные санкции. У страны есть необходимый потенциал, чтобы преодолевать затруднения в торгово-экономических отношениях с Китаем, которые связаны с вторичными санкциями США и ЕС, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.