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ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT

Европейские банки могут использовать при транзакциях с российскими банками, которые отключены от SWIFT, но не находятся под блокирующими санкциями, факс или электронную почту, разъяснили в ЕС. Под такие критерии подходит РСХБ
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Банки имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями, если кредитная организация не находится под блокирующими санкциями ЕС. Об этом говорится в разъяснениях ЕС от 28 февраля, которые изучил РБК.

В сообщении сказано, что такими альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями»: бумага, факс, электронная почта и т.п. Банки, не попавшие в санкционный список, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли (то есть не затронутой ограничениями на экспорт или импорт), уточняется в документе.

Это разъяснение может касаться Россельхозбанка, который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями Евросоюза. SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка с 14 июня 2022 года. Еще в январе 2023 года на сайте кредитной организации было указано, что банк по-прежнему «предоставляет услугу по осуществлению переводов денежных средств в различных валютах как на территории Российской Федерации, так и за рубеж», поскольку установил «прямые корреспондентские отношения с ведущими зарубежными банками в основных иностранных валютах». К началу марта эта информация уже была удалена.

Всего от SWIFT отключены десять российских банков. Кроме Россельхозбанка, это Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Все они находятся под блокирующими санкциями ЕС. Санкции недавно также были введены против Тинькофф Банка, Росбанка, Альфа-банка, ВБРР и Дальневосточного банка. Эти кредитные организации не были отключены от SWIFT отдельным решением, но блокирующий характер санкций, запрещающий контрагентам в ЕС сотрудничать с ними, не позволяет им пользоваться системой. Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

Нужны ли РСХБ транзакции с европейскими банками

В начале ноября прошлого года Reuters сообщал, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Этот вопрос обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами, сказал агентству источник в ООН. Два собеседника агентства отмечали, что это позволило бы Россельхозбанку, который стал играть главную роль в международной торговле зерном, проводить платежи за российское зерно и другие продовольственные продукты. До санкционных ограничений такие платежи проводили международные банки и «дочки» российских банков в Швейцарии.

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В конце ноября 2022 года представитель Еврокомиссии Петер Стано сообщил «Известиям», что Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к международной системе платежей SWIFT. «Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — говорил он.

ЕС вывел целый ряд сделок из-под санкций. Например, поставки удобрений и продовольствия в Европу могут вестись в качестве исключения из общего запрета на заходы российских судов в европейские порты и перемещения российских автотранспортных операторов по ЕС. Также эти сделки могут совершаться с компаниями, с которыми в общем случае европейцам запрещены любые сделки (в список входят «Роснефть», «Газпром нефть», «Ростех» и еще около десяти предприятий). Но для банков, которые отключены от SWIFT, никаких исключений не прописано, то есть даже если речь идет о сделке по поставке в Европу продовольствия, сообщения по SWIFT передавать они не могут. Таким образом, РСХБ отключен от SWIFT полностью, даже если речь идет о финансировании поставок продовольствия или удобрений в ЕС. При этом, по словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, Россельхозбанк может проводить любые операции в рамках имеющихся лицензий, не подпадающие под критерии подсанкционной торговли и иных ограничений.

Чем электронная почта хуже SWIFT

SWIFT является международной системой финансовых сообщений, которая используется банками для обмена информацией при проведении трансграничных переводов. Участниками SWIFT являются около 11 тыс. организаций, в том числе банков, сообщается на официальной странице системы.

«Альтернативой SWIFT могут быть любые согласованные между банками способы связи, вплоть до обмена бумажными платежками с помощью курьеров. Однако SWIFT — это специализированная защищенная система с глобальной сетью контрагентов, по сути, доминирующая на рынке таких услуг. Все другие способы связи несут какие-то дополнительные риски, затраты и неудобства», — говорит Путиловский.

Созданная Банком России Система передачи финансовых сообщений (СПФС) может выступать заменой SWIFT на внутреннем рынке, но за рубежом ее применение ограничено, а западные государства не используют СПФС совсем. Как сообщала в феврале 2022 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, к системе подключены 115 нерезидентов.

В то же время «помимо проблемы с поиском альтернативной системы существует ряд других регуляторных проблем, связанных с оверкомплаенсом (излишние проверки операций. — РБК), а также с отключением счетов и блокировкой денежных средств европейскими банками», отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

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