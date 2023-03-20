ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри России

Российские банки с 1 октября должны использовать только отечественные сервисы для передачи сообщений о проведении финансовых транзакций. SWIFT допустим только для международных операций, решил ЦБ

Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России запретил кредитным организациям использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT с 1 октября при проведении денежных переводов на территории России, следует из решения совета директоров ЦБ.

«С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — говорится в сообщении регулятора. Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

СПФС была создана Банком России в 2018 году. Она может выступать заменой SWIFT на внутреннем рынке, однако за рубежом ее применение ограничено. Как сообщала в феврале 2022 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, к системе подключены 115 нерезидентов. Всего ее участниками являются более 400 пользователей. Для сравнения: участниками SWIFT являются около 11 тыс. организаций, в том числе банков, сообщается на официальной странице системы.

Требование ЦБ не распространяется на трансграничные денежные переводы, а также на передачу информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, говорится в документе.

В настоящее время от SWIFT напрямую отключены десять российских банков: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Сложности при пользовании системой также могут возникнуть у банков, находящихся под блокирующими санкциями западных стран. Например, это Тинькофф Банк, Альфа-банк, МТС-банк, «Уралсиб» и другие.