Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия открыта для переговоров по Украине Политика, 17:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:01
ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри России Финансы, 17:00
Аналитики сообщили о восьмикратном росте числа российских фирм в Турции Бизнес, 16:53
Спасатели достали из Волги тело основателя Cream Soda Общество, 16:48
В Казахстане огласили предварительные результаты выборов Политика, 16:45
Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле Политика, 16:45
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Встреча Путина и Си Цзиньпина. Видео Политика, 16:42
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:41
Омбудсмен ДНР обратится в СК из-за «новых видов пыток» ВСУ над пленными Политика, 16:36
Курский губернатор сообщил об обстреле окрестностей двух сел Политика, 16:35
Binance и еще 4 криптобиржи объявили о скором листинге токена Arbitrum Крипто, 16:26
Собянин сообщил о росте производства в Москве противоопухолевых лекарств Город, 16:20
Украинские теннисисты выступили против бойкота турниров из-за россиян Спорт, 16:02
Финансы ,  
0 

ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри России

ЦБ запретил банкам с 1 октября 2023 года использовать SWIFT при переводах внутри России
Российские банки с 1 октября должны использовать только отечественные сервисы для передачи сообщений о проведении финансовых транзакций. SWIFT допустим только для международных операций, решил ЦБ
Вид на здание ЦБ РФ
Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России запретил кредитным организациям использовать международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT с 1 октября при проведении денежных переводов на территории России, следует из решения совета директоров ЦБ.

«С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — говорится в сообщении регулятора. Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

СПФС была создана Банком России в 2018 году. Она может выступать заменой SWIFT на внутреннем рынке, однако за рубежом ее применение ограничено. Как сообщала в феврале 2022 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, к системе подключены 115 нерезидентов. Всего ее участниками являются более 400 пользователей. Для сравнения: участниками SWIFT являются около 11 тыс. организаций, в том числе банков, сообщается на официальной странице системы.

Требование ЦБ не распространяется на трансграничные денежные переводы, а также на передачу информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа, говорится в документе.

В настоящее время от SWIFT напрямую отключены десять российских банков: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Сложности при пользовании системой также могут возникнуть у банков, находящихся под блокирующими санкциями западных стран. Например, это Тинькофф Банк, Альфа-банк, МТС-банк, «Уралсиб» и другие.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ЦБ SWIFT переводы
Материалы по теме
Welt назвала инициатора отключения России от SWIFT и заморозки ее активов
Политика
ЦБ зафиксировал рекордный выпуск банковских карт
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter