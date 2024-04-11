Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков

С конца прошлого года банки из дружественных стран стали чаще отказывать российскому бизнесу и банкам в переводах. Для осуществления расчетов рынку доступны эффективные, но «не всегда прозрачные» платежи через посредников

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на съезде ассоциации Ассоциации банков России.

«Ситуация развивается динамично и, к сожалению, не очень радует. Срез на сегодня — более 40 российских банков находятся в санкциях SDN, это 90% банковского капитала. Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать. После ужесточения режима вторичных санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций», — сказал Костин. Увеличиваются сроки платежей, растут комиссии, возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критическим важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудования, добавил Костин.

По словам Костина, если год назад для проведения трансграничных платежей перед банками стояла задача просто исключить из цепочки расчетных маршрутов банки под SDN-санкциями и не использовать SWIFT, то теперь центральной проблемой становится сама география, то есть назначение России сразу создает проблемы для расчетов. «Как только товар идет в Россию или от нас, загорается «стоп» независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции, санкционного статуса российского участника сделки», — поделился Костин.

Что поможет улучшить ситуацию с расчетами

Для решения проблемы у бизнеса, банков и государства есть три основных направления совместной работы по созданию функционирующей платежной расчетной системы, перечислил Костин.

Использование агентской схемы и развитие собственной платежной инфраструктуры в других странах для проведения международных расчетов.

«К работе в ближайшие месяцы по этой модели нас подталкивает сама жизнь. В ситуации, когда для иностранных контрагентов и их банков — неважно по какой причине — невозможно осуществлять прямые расчеты и налаживать прямые товарные цепочки с Россией, набор работающих прямо сейчас решений, к сожалению, невелик. Это либо развитие собственной платежной инфраструктуры на территории третьих стран, либо использование аффилированных банков и разного рода агентских схем. В рамках последних оплата осуществляется как фиатными [деньгами], так и криптовалютами», — говорит Костин.

Эффективными являются агентские модели, но они не всегда полностью прозрачные с точки зрения действующего российского законодательства, а также юридического финансового контроля, продолжает Костин: «На рынке сегодня есть два основных вида такие схем. Крупные экспортеры как правило пользуются сетью доверенных трейдеров, все остальные, включая крупнейшие банки, обращаются к услугам независимых компаний и посредников».

Костин считает, что, «к сожалению», в краткосрочной перспективе этот канал останется наиболее востребованным, поэтому для банков актуален вопрос создания специальных продуктов по проведению расчетов с использованием финансовых посредников. «Реализация задач сопряжена с целым рядом рисков, главные из которых лежат в правовом поле. Как и в случае с легализацией параллельного импорта, нам придется пойти на внесение вынужденных временных изменений в действующее законодательство и практику в закон 115-ФЗ (о противодействии отмыванию денег. — РБК), другие нормативные и регуляторные акты. Следует также предпринять превентивные шаги, чтобы не позволить в этой связи оказать на нас давление по линии ФАТФ», — предупредил глава ВТБ.

В пример собственной платежной инфраструктуры он привел китайскую «дочку» ВТБ — «ВТБ Шанхай», который работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли», говорит Костин. По его мнению, создание аффилированных банков на территории третьих стран возможно, но инвестиционные риски и риски реализации реального контроля, с учетом ужесточения, относящегося к России комплаенса, очень высоки.

Создание многосторонней финансовой платформы прямых расчетов и прямого обмена финансовыми сообщениями с дружественными странами, например в рамках БРИКС.

Костин назвал этот вариант «наиболее приемлемым», но возможным в отдаленной перспективе, хотя все технические предпосылки для этого сегодня в наличии. Также есть инициатива Банка России по использованию цифровых валют центральных банков и инициатива ВТБ о создании финансовой системы «глобального Юга», напомнил Костин. «Наши недруги осознают опасность этих инициатив, по аналогии с «осью зла» в западных СМИ заговорили об «оси альтернатив». Это понятно, любая работающая альтернатива сама по себе привлекательна. Сложность реализации многосторонней финансовой платформы — это значительный политический компонент, в том числе фактор мощного внешнего давления на наших партнеров. Интерес к теме у них есть, но движение вперед будет медленным», — считает Костин.

Использование ЦФА

«Еще один вариант можно реализовать в сжатые сроки, но он также требует согласование на двухстороннем или многостороннем политическом уровне. Это более активное использование во внешнеэкономической деятельности цифровых активов, как российских, так и зарубежных», — говорит Костина. Законопроект, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, в январе 2024 года уже приняла Госдума. Как говорил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, использование ЦФА для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами и «в определенной степени» это решит проблему санкционного давления.

Отвечая на предложения Костина, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что ситуация с международными расчетами является приоритетной и ЦБ готов и дальше работать с банковским сообществом в этом направлении.