Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков
После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин на съезде ассоциации Ассоциации банков России.
«Ситуация развивается динамично и, к сожалению, не очень радует. Срез на сегодня — более 40 российских банков находятся в санкциях SDN, это 90% банковского капитала. Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать. После ужесточения режима вторичных санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций», — сказал Костин. Увеличиваются сроки платежей, растут комиссии, возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критическим важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудования, добавил Костин.
По словам Костина, если год назад для проведения трансграничных платежей перед банками стояла задача просто исключить из цепочки расчетных маршрутов банки под SDN-санкциями и не использовать SWIFT, то теперь центральной проблемой становится сама география, то есть назначение России сразу создает проблемы для расчетов. «Как только товар идет в Россию или от нас, загорается «стоп» независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции, санкционного статуса российского участника сделки», — поделился Костин.
Что поможет улучшить ситуацию с расчетами
Для решения проблемы у бизнеса, банков и государства есть три основных направления совместной работы по созданию функционирующей платежной расчетной системы, перечислил Костин.
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Использование агентской схемы и развитие собственной платежной инфраструктуры в других странах для проведения международных расчетов.
«К работе в ближайшие месяцы по этой модели нас подталкивает сама жизнь. В ситуации, когда для иностранных контрагентов и их банков — неважно по какой причине — невозможно осуществлять прямые расчеты и налаживать прямые товарные цепочки с Россией, набор работающих прямо сейчас решений, к сожалению, невелик. Это либо развитие собственной платежной инфраструктуры на территории третьих стран, либо использование аффилированных банков и разного рода агентских схем. В рамках последних оплата осуществляется как фиатными [деньгами], так и криптовалютами», — говорит Костин.
Эффективными являются агентские модели, но они не всегда полностью прозрачные с точки зрения действующего российского законодательства, а также юридического финансового контроля, продолжает Костин: «На рынке сегодня есть два основных вида такие схем. Крупные экспортеры как правило пользуются сетью доверенных трейдеров, все остальные, включая крупнейшие банки, обращаются к услугам независимых компаний и посредников».
Костин считает, что, «к сожалению», в краткосрочной перспективе этот канал останется наиболее востребованным, поэтому для банков актуален вопрос создания специальных продуктов по проведению расчетов с использованием финансовых посредников. «Реализация задач сопряжена с целым рядом рисков, главные из которых лежат в правовом поле. Как и в случае с легализацией параллельного импорта, нам придется пойти на внесение вынужденных временных изменений в действующее законодательство и практику в закон 115-ФЗ (о противодействии отмыванию денег. — РБК), другие нормативные и регуляторные акты. Следует также предпринять превентивные шаги, чтобы не позволить в этой связи оказать на нас давление по линии ФАТФ», — предупредил глава ВТБ.
В пример собственной платежной инфраструктуры он привел китайскую «дочку» ВТБ — «ВТБ Шанхай», который работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли», говорит Костин. По его мнению, создание аффилированных банков на территории третьих стран возможно, но инвестиционные риски и риски реализации реального контроля, с учетом ужесточения, относящегося к России комплаенса, очень высоки.
- Создание многосторонней финансовой платформы прямых расчетов и прямого обмена финансовыми сообщениями с дружественными странами, например в рамках БРИКС.
Костин назвал этот вариант «наиболее приемлемым», но возможным в отдаленной перспективе, хотя все технические предпосылки для этого сегодня в наличии. Также есть инициатива Банка России по использованию цифровых валют центральных банков и инициатива ВТБ о создании финансовой системы «глобального Юга», напомнил Костин. «Наши недруги осознают опасность этих инициатив, по аналогии с «осью зла» в западных СМИ заговорили об «оси альтернатив». Это понятно, любая работающая альтернатива сама по себе привлекательна. Сложность реализации многосторонней финансовой платформы — это значительный политический компонент, в том числе фактор мощного внешнего давления на наших партнеров. Интерес к теме у них есть, но движение вперед будет медленным», — считает Костин.
- Использование ЦФА
«Еще один вариант можно реализовать в сжатые сроки, но он также требует согласование на двухстороннем или многостороннем политическом уровне. Это более активное использование во внешнеэкономической деятельности цифровых активов, как российских, так и зарубежных», — говорит Костина. Законопроект, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, в январе 2024 года уже приняла Госдума. Как говорил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, использование ЦФА для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами и «в определенной степени» это решит проблему санкционного давления.
Отвечая на предложения Костина, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что ситуация с международными расчетами является приоритетной и ЦБ готов и дальше работать с банковским сообществом в этом направлении.
Российские банки сталкиваются с трудностями при проведении международных расчетов с начала 2022 года, то есть после введения санкций против финансовой системы России из-за военной операции на Украине. Ряд банков, в том числе почти все крупные, находятся под блокирующими санкциями США, также многие из них отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. При этом иностранные кредитные организации отключают корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках. Ситуация ухудшилась в конце прошлого года, когда в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК.