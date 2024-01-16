В Центробанке заявили о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT

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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая была создана как российский аналог международной системы SWIFT, подключились уже 557 банков и компаний из 20 стран, сообщил в презентации на выставке-форуме «Россия» первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

В число подключенных к СПФС банков и компаний входят 159 нерезидентов из 20 стран, приводи ТАСС озвученные зампредом ЦБ данные.

С 1 октября 2023 года в России действует запрет для отечественных банков на использование SWIFT для переводов внутри страны. Они должны совершать такие операции только с помощью российской финансовой инфраструктуры. Решение было анонсировано Банком России еще в марте. «Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — пояснили в регуляторе.

СПФС была создана Банком России в 2014 году. Она стала заменой SWIFT на внутреннем рынке, однако за рубежом ее применение пока ограничено.

После начала военной операции на Украине западные страны в рамках санкций начали отключать российские банки от SWIFT. Это коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и других кредитных организаций. Российские власти называли санкции США и ЕС незаконными и нелегитимными.