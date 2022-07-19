Оценщиком для сделки по продаже «Открытия» станет бывший Deloitte

«Деловые решения и технологии», бывший российский бизнес Deloitte, будет проводить оценку «Открытия», выяснил РБК. Процедура продлится до конца сентября, от ее итогов зависит цена, по которой ЦБ продаст актив, и формат сделки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России перешел к следующему этапу подготовки присоединения санированного «Открытия» к ВТБ: регулятор выбрал оценщика для определения стоимости актива. Им стала компания «Деловые решения и технологии», ранее работавшая в России под брендом аудитора Deloitte из «большой четверки», рассказали РБК два источника, близких к разным сторонам сделки. Один из них уточнил, что процедура оценки «Открытия» продлится до 26 сентября.

Представитель «Открытия» подтвердил РБК, что оценщик выбран, но не стал раскрывать компанию. В ВТБ отказались от комментариев. «Сейчас ведется активная работа для оценки рыночной стоимости акций «Открытия», — сообщил РБК представитель ЦБ. — Оценщик выбран, но до заключения договора называть его нецелесообразно. Учитывая объем задач, стоящих перед оценщиком, мы не ожидаем, что мероприятия по оценке завершатся до конца лета». Он добавил, что параллельно в рамках подготовки к сделке «потребуется решить и другие вопросы, в частности связанные с судебными делами к бывшим бенефициарам». Решение о продаже акций банка регулятор вправе принять до конца 2022 года, уточнили в ЦБ.

РБК направил запрос в «Деловые решения и технологии».

О планах присоединить «Открытие» к ВТБ вместе с крымским РНКБ стало известно в конце апреля — с такой инициативой в письме к президенту выступил глава ВТБ Андрей Костин. В ЦБ предложение поддержали: председатель регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что вариантов продать «Открытие» на открытом рынке, как это планировалось до кризиса, уже практически нет. 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, и «Открытие», и ВТБ попали под жесткие блокирующие санкции США.

Против присоединения к ВТБ выступал глава «Открытия» Михаил Задорнов. В письме в адрес Минфина топ-менеджер указывал, что сделка имеет «ряд существенных минусов», один из которых — потенциальные убытки ЦБ как акционера при передаче актива.

Группа «Открытие» попала на санацию в августе 2017 года, под контроль регулятора перешел не только банк, но и страховая компания «Росгосстрах», негосударственный пенсионный фонд «Открытие» и другие активы. Банк России пытался продать актив с 2019 года — выбирал инвестконсультантов, рассматривал вариант первичного размещения части акций группы на бирже (IPO), однако откладывал сделку.

Читайте на РБК Pro Pro Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Инструкции Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы

Банк России в качестве покупателя «Открытия» рассматривает только ВТБ, но пока не знает, удастся ли продать актив по хорошей цене, говорила Набиуллина во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Действительно, должна произойти рыночная оценка, но сейчас говорить о том, какая часть [средств, потраченных на санацию] будет возвращена, пока сложно. Мы готовы продать по рыночной оценке. Понятно, что конъюнктура сейчас не самая хорошая, мы намеревались продать на более выгодных условиях, но нынешние обстоятельства говорят о том, что стоит, несмотря на то что не очень хорошая конъюнктура, продавать сейчас, потому что дальше Центральном банку, который является регулятором, владеть банком не очень правильно», — объясняла председатель ЦБ.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью «Ведомостям» уточнял, что регулятор рассматривает продажу всей группы «Открытие», а не банка в отдельности. Источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил, что «Деловые решения и технологии» будут оценивать именно группу.

Финансовые показатели «Открытия»

На начало июня номинальный капитал «Открытия» составлял 500 млрд руб., говорил на ПМЭФ Задорнов: «Посмотрим, какова будет рыночная оценка и рыночная конъюнктура в сам момент продажи, потому что ситуация середины июня и середины марта — это разные вещи. Все определит рыночная ситуация». На 1 февраля «Открытие» занимал шестое место в России по капиталу (368,7 млрд руб.), согласно ренкингу banki.ru. С марта российские банки по указанию ЦБ не раскрывают финансовую отчетность по РСБУ, подсанкционные кредитные организации могут не публиковать и МСФО.

В 2017 году Банк России начал санацию не только «Открытия», но и еще двух крупных банковских групп во главе с Бинбанком и Промсвязьбанком. Затраты регулятора на санацию оценивались примерно в 2 трлн руб.

«Центральный банк, если взять именно капитал «Открытия» и Бинбанка, [внес] 456 млрд руб., если мы добавим Росгосстрах и НПФ, то суммарно будет примерно 530 млрд руб.», — пояснял Задорнов. Он подчеркивал, что «Открытие» выплачивал акционеру дивиденды, продавал некоторые активы со своего баланса, и «70-80 млрд руб. вернулось по факту» в Банк России. Таким образом, для того, чтобы сделка была безубыточной для ЦБ, группа «Открытие» должна быть оценена не менее чем в 450 млрд руб.