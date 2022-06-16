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Финансы ,  
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Набиуллина назвала единственный обсуждаемый вариант продажи «Открытия»

ЦБ рассматривает продажу «Открытия» только в пользу ВТБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В то же время глава «Открытия» Михаил Задорнов утверждает, что переговоры идут и с частными инвесторами
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ рассматривает продажу принадлежащего ему банка «Открытие» только в пользу другого госбанка — ВТБ. Об этом на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Нет, сейчас идет обсуждение варианта продажи актива в пользу ВТБ», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, есть ли другие варианты продажи банка.

При этом «должна произойти рыночная оценка, но сейчас говорить о том, какая часть [средств, потраченных на санацию банка] будет возвращена, пока сложно», добавила глава ЦБ.

«Понятно, что конъюнктура сейчас не самая хорошая, мы намеревались продать на более выгодных условиях, но нынешние обстоятельства говорят о том, что стоит, несмотря на то что не очень хорошая конъюнктура, продавать сейчас, потому что дальше Центральном банку, который является регулятором, владеть банком не очень правильно. Но еще раз, по рыночной оценке. Сейчас подбирается рыночный оценщик», — сказала Набиуллина.

Другой версии придерживается глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов. В интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось одновременно с брифингом Набиуллиной, он, отвечая на вопрос об объединении с ВТБ, сказал и о других возможных инвесторах.

Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Я бы сейчас не стал предвосхищать окончательное решение. Обсуждаются и одни, и другие варианты. Ясно, что это будет продажа Центральным банком. Насколько она будет конкурентной, как будет выбираться покупатель — это все вопрос. Как раз определится в ближайшие дни», — заявил Задорнов.

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На уточняющий вопрос, есть ли в возможной сделке альтернативные инвесторы, Задорнов сказал: «Мы, безусловно, вели и ведем переговоры в том числе с частными инвесторами и чувствуем, что спрос на наш актив, безусловно, есть».

Задорнов также уточнил, что по итогам первых пяти месяцев 2022 года «Открытие» стал прибыльным банком, чистая прибыль составила около 5 млрд руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (из-за кризиса банки их не раскрывают). Кроме того, капитал «Открытия» сейчас составляет примерно 425 млрд руб., отметил глава банка, «поэтому так много дискуссий».

Как разошлись мнения по поводу консолидации ВТБ и «Открытия»

В конце апреля стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин выступил с идеей объединить госбанк в общую группу с санированным «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ), работающим в Крыму. За счет консолидации банки могут сэкономить на отделениях и оптимизировать расходы бюджета на стабилизацию банковского сектора, говорили источники «Коммерсанта». Идея, по данным издания, получила поддержку президента Владимира Путина и Банка России, владеющего 100% акций «Открытия».

Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ
Финансы
Михаил Задорнов

Глава «Открытия» Михаил Задорнов приводил аргументы против объединения в письме министру финансов Антону Силуанову, писал РБК. Плюсы от сделки топ-менеджер называл «спорными», а к минусам отнес низкий эффект от консолидации для ВТБ и банковской системы в целом, юридические риски, а также тот факт, что при передаче актива его акционер — Банк России — вынужден будет зафиксировать убыток, сформировавшийся из-за ранее понесенных расходов на санацию.

Костин в конце мая настаивал, что сделка поддержана правительством и все же состоится. Из-за технических требований она будет закрыта не раньше осени, уточнил глава ВТБ в интервью «Коммерсанту» в июне. «Люди, которые работают сегодня в руководстве «Открытия», по большей части наши бывшие сотрудники. Мы их знаем, ценим. Будем с каждым отдельно говорить, обсуждать. Там сильная команда в целом, мы хотели бы, чтобы они продолжили работу в группе», — заявил он.

Набиуллина в конце апреля отмечала, что ЦБ поддерживает идею консолидации крупных банков, поскольку других возможностей передать контроль над «Открытием» у регулятора нет. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она. Позднее глава ЦБ уточнила, что для ЦБ важно вернуть часть средств, потраченных на санацию «Открытия» [был взят на оздоровление в 2017 году и докапитализирован]. «Для нас принципиально вернуть часть затраченных средств. И пока процесс обсуждается, как может быть реструктурирована сделка», — говорила глава ЦБ.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина Михаил Задорнов ФК «Открытие» ВТБ

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