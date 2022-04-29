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Финансы ,  
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Набиуллина объяснила решение объединить банк «Открытие» и ВТБ

Набиуллина: продажу «Открытия» в текущей ситуации считаю невозможной
Консолидация банков вместо продажи санированного «Открытия» в рынок — разумное решение в сложившейся ситуации, пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Будет ли сделка денежной — пока неизвестно
ВТБ VTBR ₽0,02 +4,6% Купить
Банк «ФК Открытие» RU000A0JXLR8 ₽949,58 -0,2% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России поддерживает консолидацию ВТБ, банка «Открытие» и крымского РНКБ, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что глава ВТБ Андрей Костин направил в правительство предложение объединить кредитные организации в общую группу, и эту идею одобрил президент. По словам Набиуллиной, одна из причин сделки — невозможность продать банк «Открытие», который находится под контролем ЦБ с момента санации в 2017 году.

«Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили «Открытие» к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами и, кстати, они были. Но сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — сказала она. Она напомнила, что ЦБ является регулятором банковского рынка и не может «долго быть собственником банка».

Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что объединение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, на расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым». Крымский РНКБ находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, а в 2015-м попал в санкционный список США. ВТБ с 2014 года находился под секторальными санкциями, а в конце февраля этого года, на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР, столкнулся с новыми ограничениями — он был внесен в список SDN США, что означает полную блокировку долларовых активов и транзакций. Аналогичные санкции американский Минфин применил и против «Открытия».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте ЦБ объявил о приостановке предпродажной подготовки банка, которая продолжалась с августа 2021 года. Рассматривались два варианта продажи «Открытия» — передача 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение меньшего пакета акций на бирже (IPO). Регулятор и до этого откладывал выход из капитала «Открытия» из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, например на пике пандемии коронавируса в 2020 году, но Набиуллина не раз подтверждала намерение ЦБ реализовать актив.

Глава Банка России не раскрыла, каким способом может быть проведена смена собственника «Открытия» и рассчитывает ли регулятор вернуть в результате сделки средства, потраченные на санацию группы. «Конфигурации сделки еще нет, это все в процессе обсуждения, потому говорить пока рано про сделку по объединению», — отметила Набиуллина.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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ВТБ и «Открытие» входят в список системно значимых банков, а крымский РНКБ занимает в России 31-е место по активам (314 млрд руб. на 1 февраля). На начало 2021 года суммарные активы трех игроков составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Для сравнения: активы одного Сбербанка на ту же дату составляли 38,3 трлн руб., а капитал — 5,16 трлн руб.

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Банки ВТБ Открытие РНКБ Банк России сделки M&A
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