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«Коммерсантъ» узнал о возможном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ

С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин; идею одобрили президент Владимир Путин и Центробанк
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ), пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, соответствующее предложение премьеру Михаилу Мишустину направил глава ВТБ Андрей Костин.

Как сообщили источники издания, идея уже получила одобрение президента Владимира Путина и поддержку Центробанка.

Банк России и Минфин не ответили на запросы газеты, ВТБ, «Открытие» и РНКБ отказались от комментариев.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

По словам одного из собеседников «Коммерсанта», за счет объединения банки смогут «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, и расходах на персонал. Кроме того, этот шаг «приведет крупного федерального игрока в Крым». Источник газеты в правительстве считает, что решение позволит «оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».

В конце февраля после начала российской военной операции на Украине ВТБ был внесен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что означает введение в отношении банка жестких ограничений, в том числе блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США, запрет на долларовые транзакции и проведение любых транзакций с американскими контрагентами. Тогда же под ограничения со стороны США попало «Открытие». Затем о решении заморозить активы банков и запретить операции с ними объявил Евросоюз. На этом фоне ЦБ приостановил подготовку к продаже «Открытия», которая планировалась на 2022 год.

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РНКБ находится под ограничениями ЕС с 2014 года, а в следующем году он попал в санкционный список США. В 2014 году он стал первым российским банком, функционирующим на территории Крыма.

В апреле Костин сообщил, что ВТБ будет работать в Крыму, руководство банка обсуждает формат деятельности на территории полуострова: «Безусловно, Крым — это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме — это инвестиционная деятельность либо...» По его словам, ВТБ будет докапитализирован, однако пока неизвестно, в каких объемах.

На 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Таким образом, отмечает «Коммерсантъ», даже если банки объединятся в общую группу, они не смогут обойти Сбербанк по этим показателям (38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно).По данным Банка России, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов, у Сбербанка — более 13,2 тыс.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВТБ Андрей Костин «Открытие» РНКБ объединение
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