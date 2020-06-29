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Финансы ,  
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Задорнов сообщил детали о вариантах продажи «Открытия»

По его словам, весной 2022 года в ходе IPO могут быть проданы 20–25% актива. Банк был санирован через ФКБС
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью Forbes рассказал, что в марте инвестбанки представили свои предложения по дальнейшей судьбе финансовой организации. Речь идет о том, чтобы на первом этапе продать 20–25% «Открытия».

«Есть разные мнения о том, стоит ли проводить IPO или private placement, то есть продажу стратегу. Большинство банков все же советует идти на IPO, при этом не исключая, что, если кто-то предложит хорошие деньги, например за «Росгосстрах» или НПФ, ЦБ может продать эти активы отдельно», — заявил Задорнов.

Задорнов спрогнозировал снижение доходности по вкладам в рублях ниже 5%
Финансы
Михаил Задорнов

Он отметил, что из-за ситуации с пандемией коронавируса банковские активы сейчас «не являются справедливо оцененными». По его словам, оценки целесообразно делать в начале следующего года, когда произойдет восстановление рынка.

«В 2021 году все компании группы «Открытие» должны показать результаты, которые станут основой для продажи», — заявил Задорнов, отметив, что ориентировочные даты IPO сдвинулись на весну 2022 года.

Касательно работы «Открытия» в условиях карантинных мер председатель правления банка отметил, что уже в мае вся сеть работала практически на полную мощность, хотя в первую неделю апреля работала лишь треть точек. «Мы видим, что с середины мая активность по всем направлениям восстанавливается, и уже сейчас меняем риск-политику по отношению к розничному кредитованию», — отметил Задорнов.

ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

О переносе продажи «Открытия» с осени 2021 года на весну 2022 года 5 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что Банк России заинтересован в том, чтобы продать актив «как можно быстрее», однако указала, что потенциальные инвесторы должны оценить состояние «Открытия» и его перспективы после выхода из пандемии.

«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Открытие», Михаил Задорнов, IPO
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