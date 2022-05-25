Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ

Глава «Открытия» Михаил Задорнов в письме в Минфин назвал плюсы от присоединения банка к ВТБ спорными и перечислил минусы обсуждаемой сделки. По его мнению, несмотря на санкции, «Открытие» все еще можно продать инвесторам

Михаил Задорнов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет «ряд существенных минусов». Об этом говорится в письме предправления «Открытия» Михаила Задорнова в адрес министра финансов Антона Силуанова. Текст документа есть у РБК, его содержание подтвердил источник на финансовом рынке. Представитель «Открытия» подтвердил отправку такого письма в правительство, но отказался от дальнейших комментариев.

«Мы не знакомы с этим письмом. Решение принято президентом. Идет процесс его реализации», — сообщила РБК пресс-служба ВТБ. В пресс-службе правительства переадресовали запрос в Минфин. Представитель министерства отметил, что вопрос объединения банков прорабатывается «в соответствии с указанием президента». ЦБ не ответил на запрос РБК.

Как «Открытие» решили не продавать, а присоединить к ВТБ Банк «Открытие» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации. После финансового оздоровления регулятор заявлял о намерении продать актив в 2021 году, но сделку пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», причем рассматривалось сразу два сценария — продажа 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO). В конце 2021-го Задорнов заявлял, что претенденты на «Открытие» есть. 24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине, и в тот же день банк «Открытие» оказался под блокирующими санкциями США. В конце апреля стало известно, что глава ВТБ Андрей Костин предложил правительству присоединить к его банку (тоже попал под блокирующие санкции США) «Открытие» и крымский РНКБ. Это позволит сэкономить на расходах конкретных банков, а также снизить издержки бюджета «на стабилизацию банковского сектора» в условиях кризиса, писал «Коммерсантъ» в конце апреля. По данным издания, идею одобрил президент Владимир Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала консолидацию публично. «Сейчас мы в обозримой перспективе тоже не видим возможности продать банк «Открытие» в рынок», — поясняла она.

Какие аргументы приводит «Открытие»

В письме Задорнова приводятся как финансовые, так и юридические аргументы против сделки.

Присоединение «Открытия» к ВТБ существенно не улучшит показатели последнего и не гарантирует повышения операционной эффективности бизнеса, считает Задорнов.

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По оценкам «Открытия», его собственный капитал не даст ощутимой прибавки к достаточности капитала объединенного банка (максимум +0,4 п.п. к нормативу Н1.0). Согласно приложению к письму с расчетами, на 1 февраля регуляторный капитал ВТБ составлял 1,7 трлн руб., а норматив достаточности собственных средств Н1.0 — 10,2% (это ниже необходимого уровня 11,5%, но для банковских групп используется норматив Н20.0, рассчитываемый по-другому. — РБК). На ту же дату эти показатели «Открытия» были на уровне 368,7 млрд руб. и 13%. Это означает, что норматив достаточности капитала объединенного банка составит всего 10,6%.

Руководство «Открытия» отмечает, что прошлый опыт ВТБ по консолидации дочернего розничного банка ВТБ24 не дал нужного эффекта. «Заявленная синергия от объединения банков в 2018–2019 годах не получила подтверждения на практике — совокупные расходы, напротив, резко выросли», — указано в письме. До перехода в «Открытие» Задорнов возглавлял ВТБ24: в конце 2017 года, после работы в банке в течение 12 лет, он досрочно ушел в отставку в связи с присоединением «дочки» к ВТБ, а летом 2018 года возглавил «Открытие».

Есть юридические риски интеграции с ВТБ.

Госбанк был акционером «Открытия» с долей 7% до его санации, а законодательство о банкротстве «содержит прямой запрет собственникам более 1% акций санируемых банков участвовать в их последующем приобретении», говорится в письме. Обход нормы из закона о банкротстве путем принятия каких-то изменений в законодательство, по мнению «Открытия», создает негативный прецедент и «дает сигнал рынку — экс-собственник приобретает актив, санированный за счет бюджетных средств», указывает Задорнов.

Кроме того, в «Открытии» считают, что у ВТБ «не будет мотивации к завершению судебных дел» против бывших собственников «Открытия» — Бинбанка и «Росгосстраха». После санации ЦБ как новый владелец актива пытается через суд взыскать выведенные из банка средства. Аналогичные процессы ведет банк непрофильных активов «Траст», которому были переданы проблемные активы с баланса санированных частных банков.

ЦБ как акционер понесет потенциальные убытки при передаче актива в ВТБ.

Руководство банка ссылается на расчеты независимого оценщика, сделанные в конце 2021 года, согласно которым капитал «Открытия» составлял 487 млрд руб. С тех пор рыночные условия изменились и рыночные мультипликаторы крупнейших банков скорректировались, поэтому реализация акций «Открытия» по цене, определенной оценщиком, «приведет к формированию убытка на балансе Банка России и невозможности возврата средств в бюджет Российской Федерации в краткосрочной перспективе», констатирует автор письма. Расходы ЦБ на санацию «Открытия» и Бинбанка оценивались более чем в 2 трлн руб.

Консолидация двух крупных банков «не решает задачу повышения капитальной устойчивости банковского сектора».

В письме говорится, что оценить объем возможной докапитализации, которая может потребоваться банкам на фоне кризиса и санкций, пока затруднительно — например, нет понимания, какие потери игроки зафиксируют от списания активов за рубежом. ЦБ ранее оценивал объем потенциальной докапитализации в 2,5–3 трлн руб., указывает Задорнов. Замминистра финансов Алексей Моисеев 18 мая сказал журналистам, что рассчитать расходы на поддержку банков можно будет не ранее четвертого квартала. Сделка, по его словам, будет закрыта уже в этом году.

Как отмечается в письме, при принятии решений о докапитализации отдельного банка необходимо представлять «целевую картину рынка» на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а сейчас возможен вариант расширения санкций против банков.

Каким банк «Открытие» подошел к кризису и консолидации Согласно отчетности по МСФО, «Открытие» с 2018 года показывает прибыль. На 1 февраля 2022 года его кредитный портфель превышал 2,6 трлн руб., 77,6% этого объема приходится на корпоративные ссуды. Депозитная база «Открытия» оценивалась в 2,6 трлн руб., чуть больше 1 трлн руб. — это вклады населения. По величине кредитного портфеля ВТБ больше «Открытия» примерно в пять раз, а по объему привлеченных средств — в 6,4 раза. Как отмечается в письме, в 2022 году «Открытие» получит до 30 млрд руб. убытка, но докапитализация ему не потребуется: потери удастся абсорбировать без нарушения нормативов. В 2019–2021 годах банк обновил ИТ-инфраструктуру с учетом импортозамещения и в целом не испытывает сложностей в том, чтобы функционировать самостоятельно.

Обоснованы ли аргументы

При объединении двух банков прибавка к нормативу достаточности собственных средств Н1.0 составит всего 0,4 п.п., а к нормативу достаточности базового капитала Н1.1 — 0,8 п.п., если не будет дополнительных вливаний в капитал или оптимизации активов, оценивает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Такое увеличение нормативов действительно не обеспечивает большой потенциал прироста доходных активов, сильно не повышает буфер абсорбирования потерь и на практике может быть быстро утилизировано», — говорит аналитик. Масштаб влияния присоединения «Открытия» будет несущественным для капитала ВТБ, это не может быть целью слияния, соглашается гендиректор «БизнесДром» Павел Самиев.

Учитывая «большое количество госбанков, отделения которых во многих регионах зачастую просто дублируют друг друга», объединение некоторых положительно скажется на секторе, оценивал аналитик «Финама» Игорь Додонов. В результате сделки «можно рассчитывать на оптимизацию розничной сети и управленческих функций участвующих в сделке банков, что позволит сэкономить на расходах», считает он. При этом конфигурация российского банковского сектора кардинально не изменится, подчеркнул Додонов: объем активов объединяющихся банков будет меньше, чем у Сбербанка, в полтора с лишним раза, а суммарный капитал — более чем в два раза.

Если консолидация госбанков преследует цель оптимизации процесса управления, то такой тренд имеет полное право на существование, указывает Беликов. Самиев же сомневается, что слияние позволит существенно повысить эффективность объединенной структуры. «Это спорный момент. Действительно, кажется, что будет синергия за счет сокращения дублирующих функций, но эффект может быть незначительным, а расходы банков при объединении могут оказаться не сильно меньше, чем по отдельности, а относительные расходы — и вовсе вырасти», — поясняет он.

С точки зрения синергии для ВТБ наиболее интересным был бы вариант присоединения небольшого банка с экспертизой в тех сегментах, где госбанк мог бы усилить свои позиции, замечает директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. «Открытие» и ВТБ — конкуренты во многих сферах. Синергетический эффект, таким образом, совсем не очевиден. Он будет иметь место в случае последующего сжатия объединенного банка путем значительного сокращения дублирующих расходов, а это социальный риск», — отмечает эксперт. По его мнению, в условиях текущей неопределенности «любые прогнозы относительно разумности слияния основаны на спекуляциях», а «базовые параметры можно подогнать под любой сценарий».

Юридических ограничений для присоединения «Открытия» к ВТБ нет, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Процедура финансового оздоровления банка завершилась летом 2019 года, и де-факто он стал «полноценным участником финансового рынка. «Для его объединения с банком ВТБ при соблюдении общих требований корпоративного законодательства и требований регулятора никаких законодательных ограничений не существует», — говорит юрист.

Что можно сделать с «Открытием» дальше

Руководство «Открытия» по-прежнему считает продажу банка «приоритетной и возможной» даже в текущих экономических условиях. Актив может быть передан инвесторам, «готовым внести реальные денежные средства», говорится в письме Задорнова.

Топ-менеджмент указывает на две рыночные ниши, где банк мог бы продолжить работу. Например, предлагается рассмотреть создание на базе «Открытия» «опорного банка для развития предпринимательства в России», поскольку у него уже есть опыт в работе с малым бизнесом на базе банка «Точка». Еще один вариант — превращение «Открытия» в банк для консолидации игроков, собственники которых «в силу изменения экономических условий не смогут их докапитализировать».

Оба направления специализации выглядят перспективными, полагает Самиев: «Вариант с участием «Открытия» в докапитализации уходящих с рынка игроков, по сути, превратит его в банк для «уставших банкиров». Он сможет получать активы собственников, которые в текущих условиях в одиночку не видят перспектив развития бизнеса в России, но сами по себе полученные портфели могут быть жизнеспособными, клиентская база там тоже может быть не самая плохая». Выбор «Открытием» более «сфокусированной» стратегии — хорошее решение в условиях блокирующих санкций, считает Волошин. Однако вариант с участием в докапитализации других игроков он считает более рисковым, поскольку акционеры «падающих» банков могут оставить активы не в лучшем состоянии.

Перспективы продажи банка инвесторам опрошенные РБК эксперты считают неочевидными. В среднесрочной перспективе это маловероятно, особенно в условиях внешнего давления, говорит Беликов. «Думаю, самый приемлемый вариант — это продажа пулу частных инвесторов, которые могут захотеть разделить банк на части или сильно его разукрупнить», — отмечает Волошин. По его мнению, актив если и будет реализован, то со значительным дисконтом. Самиев же считает, что приватизация «рано или поздно» может стать возможной.