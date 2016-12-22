Набсовет ВТБ одобрил продажу своего страхового бизнеса СОГАЗу

Наблюдательный совет банка ВТБ одобрил продажу компании «ВТБ Страхование» СОГАЗу, говорится в сообщении банка на сервере раскрытия информации.

В ВТБ намерены продать 100% акций «ВТБ Страхование» номинальной стоимостью 5,5 млрд руб., в то же время банк получит 9,99% в капитале СОГАЗа.

Соглашение о продаже было подписано сторонами в мае, как сообщалось, после заключения сделки объединенная страховая компания будет работать под брендом СОГАЗ. Глава ВТБ Андрей Костин тогда рассказал, что главой новой структуры станет руководитель СОГАЗа, а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин станет его первым заместителем.

23 октября продажу «ВТБ Страхование» одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как ожидается, сделка будет закрыта в 2018 году.