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Набсовет ВТБ одобрил продажу своего страхового бизнеса СОГАЗу
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Набсовет ВТБ одобрил продажу своего страхового бизнеса СОГАЗу
Бизнес, 11:40
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Набсовет ВТБ одобрил продажу своего страхового бизнеса СОГАЗу

Наблюдательный совет банка ВТБ одобрил продажу компании «ВТБ Страхование» СОГАЗу, говорится в сообщении банка на сервере раскрытия информации.

В ВТБ намерены продать 100% акций «ВТБ Страхование» номинальной стоимостью 5,5 млрд руб., в то же время банк получит 9,99% в капитале СОГАЗа.

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Соглашение о продаже было подписано сторонами в мае, как сообщалось, после заключения сделки объединенная страховая компания будет работать под брендом СОГАЗ. Глава ВТБ Андрей Костин тогда рассказал, что главой новой структуры станет руководитель СОГАЗа, а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин станет его первым заместителем.

23 октября продажу «ВТБ Страхование» одобрили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как ожидается, сделка будет закрыта в 2018 году.

Теги: «ВТБ Страхование» , СОГАЗ
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