Frank Media узнало о договоренностях ЦБ и ВТБ по покупке «Открытия»

Сумма сделки может составить чуть выше середины диапазона ноябрьской оценки стоимости «Открытия» в 328–374 млрд руб., сообщает Frank Media со ссылкой на источник

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ договорился с ЦБ об условиях покупки банка «Открытие», пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. О сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Собеседники издания указывают, что ЦБ продаст «Открытие» банку ВТБ «почти за капитал». По состоянию на 1 июля регуляторный капитал «Открытия» составлял 369 млрд руб., писал РБК. Это близко к рыночной стоимости акционерного капитала банка, которую аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) на 30 июня оценивала в 359–386 млрд руб.

По информации Frank Media, к 30 ноября оценка стоимости «Открытия» изменилась и «Деловые решения и технологии» снизили ее до 328–374 млрд руб. Сумма сделки будет чуть выше середины нового диапазона, говорит один из источников издания. Другой отмечает, что конфигурация сделки изменилась «радикально», добавляя, что ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд руб., которые группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы.

Бизнес «Открытия» после сделки будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившаяся лицензия, вероятнее всего, сдана, говорит собеседник издания. По его словам, окончательное решение будет принято после сделки. При этом судьбу членов правления «Открытия» источник назвал «почти решенной». Их полномочия истекают в конце года и «группа не хотела бы их продлять», утверждает собеседник издания.

В «Открытии» запрос издания переадресовали «владельцу» и «потенциальному покупателю», но отметили, что сделка еще не заключена, «поэтому будущее банка и бренда сейчас может обсуждаться только в гипотетическом ключе».

После санации «Открытия» в 2017 году ЦБ заявлял о планах продать его. Сделка откладывалась в 2020-м из-за пандемии, а в этом году банк попал под санкции США, ЕС и Великобритании. В таких условиях, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, продажа «Открытия» ВТБ практически единственный для регулятора вариант реализовать актив. Она указывала, что ЦБ рассматривает только вариант продажи «по рыночной цене». О том, что сделка «точно будет закрыта до конца года», в конце октября сообщал президент ВТБ Андрей Костин.