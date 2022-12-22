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«Коммерсантъ» узнал имя нового руководителя банка «Открытие»

«Коммерсантъ»: бывший глава «Юникредита» Алексеев возглавит банк «Открытие»
Кандидатура поддержана ЦБ, сам Алексеев уже согласился возглавить банк, сообщили источники газеты. До лета Алексеев был заместителем Набиуллиной
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Новый руководителем банка «Открытие» после его продажи ВТБ вместо Михаила Задорнова станет экс-глава «Юникредита» Михаил Алексеев, который в начале лета покинул пост зампреда ЦБ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к сделке источники.

Один из собеседников издания сообщил, что такое назначение инициировал банк ВТБ, ЦБ кандидатуру своего бывшего зампреда поддержал, а сам Алексеев согласился возглавить «Открытие».

ВТБ, ЦБ и Алексеев не стали комментировать эту информацию, пишет издание.

Алексеев с 2008 по 2020 год возглавлял «Юникредит банк», а позже на посту заместителя председателя ЦБ курировал департамент наличного денежного обращения и был главой совета директоров Фонда консолидации банковского сектора, занимающегося санацией.

Банк «Открытие» сейчас возглавляет Михаил Задорнов, который выступал против продажи банка ВТБ. В начале декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Задорнов находится в отпуске, «которым и завершится его карьера» в этом банке. Куратором интеграции банка со стороны «Открытия» станет Юрий Адресов, со стороны ВТБ — Андрей Пучков, писало издания.

При этом в «Открытии» РБК тогда говорили, что публикация газеты может расцениваться «как распространение в СМИ заведомо ложной информации». «Ни одна из сторон ее официально не подтвердила, а в банк «Открытие» за комментарием редакция не обращалась», — сообщали в банке.

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После санации «Открытия» в 2017 году ЦБ заявлял о планах продать его. Сделка откладывалась из-за пандемии, а в 2022 году банк попал санкции США, ЕС и Великобритании. В этим условиях продажа «Открытия» ВТБ — практически единственный для ЦБ вариант реализовать актив, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она также заявляла, что регулятор рассматривает продажу банка исключительно «по рыночной цене». Президент ВТБ Андрей Костин говорил, что сделка будет закрыта до конца года.

О том, что ВТБ и ЦБ договорились об условиях сделки, в начале декабря сообщало Frank Media. По данным его источников, «Открытие» будет продано «почти за капитал». Один из собеседников издания указывал, что сумма сделки будет чуть выше середины диапазона в 328 — 374 млрд руб. — ноябрьской оценки стоимости банка аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte).

В интервью РБК Задорнов подтверждал, что договоренность о сумме сделки между ЦБ и ВТБ уже есть. «Это приличная по сегодняшней рыночной ситуации оценка», — говорил он. Задорнов отказался комментировать детали сделки, сказав, что об этом «лучше говорить с продавцом, нежели с объектом продажи».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Задорнов банк Открытие ВТБ ЦБ
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